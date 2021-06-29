طلبات اكتتاب «الياه سات» تتجاوز الحد الأقصى

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية ـ شركة مساهمة عامة ـ طلبات من المستثمرين للاكتتاب في أسهمها، بما يتجاوز الحد الأقصى لحجم صفقة طرح جزء من أسهمها للبيع في بورصة أبوظبي، وذلك وفقاً للشروط النهائية للصفقة، والتي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن الحد الأقصى لحجم الأسهم المطروحة، يبلغ 40 % من رأسمال «الياه سات».

وأضافت الوكالة أن «الياه سات»، تلقت طلبات اكتتاب بلغت قيمتها 811 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، بنطاق سعري يتراوح للطرح بين 2.55 درهم، و3.05 دراهم للسهم الواحد.

وكانت «الياه سات» قد بدأت الاكتتاب على الطرح العام الأولي، لجزء من أسهمها للبيع، اعتباراً من الأحد الماضي «أول من أمس».

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