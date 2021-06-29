«إعمار العقارية» تعين بنوكاً لإصدار صكوك

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن تعيين مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبيل طرح جزئي محتمل لصكوك.

وقالت الشركة في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس، إنها كلفت كلاً من بنوك «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«المشرق» و«ستاندرد تشارترد» مديرين للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسين لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين، بالإضافة لمكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على حدة أو مع مجموعة منهم، وذلك من 28 يونيو 2021.

وأشارت إلى أنه ووفقاً لظروف السوق قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار وفقاً للائحة (S) وذلك مدة 10 سنوات، ضمن برامج الشركة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار. وأوضحت «إعمار العقارية» في إفصاحها أنها تقوم بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.

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