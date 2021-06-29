«طيران الإمارات» تتوسع بـ «جواز إياتا» الرقمي

المصدر: دبي - البيان

تقدم «طيران الإمارات» حل «جواز سفر إياتا» لعملائها الذين يسافرون إلى 10 مدن، وتخطط لتوسيعه ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة.

كما أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «الحصن»، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات «كوفيد 19» في الإمارات لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام «جواز سفر إياتا» للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ «كوفيد 19»، بما في ذلك مواقع المختبرات المعتمدة لفحوص «PCR» وإدارة وثائق السفر الخاصة بالفيروس، مثل سجلات التطعيم والاختبارات.

ويتلقى الركاب على هذه الرحلات رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل «تطبيق جواز سفر إياتا».

وكانت «طيران الإمارات» من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في أبريل التطبيق التجريبي لجواز سفر «إياتا»، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد 19».

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»: واصلنا على مدار الأشهر الماضية تسريع مشاريع التحقق من السفر باستخدام التكنولوجيا البيومترية والرقمية وعدم التلامس، لنوفر لعملائنا مزيداً من الراحة والضمان عند سفرهم مع «طيران الإمارات».

وتوفر هذه المشاريع فوائد متعددة تشمل تجارب أفضل للعملاء وتقليل استخدام الأوراق وتحسين الكفاءة والثقة بعمليات فحص وثائق السفر.

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