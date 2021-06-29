أثرياء بنغلاديش ضمن أكثر 5 دول شراءً لعقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي معاملات تملك عقارات فاخرة أبرمها أغنياء ينتمون إلى 5 دول خلال الفترة ما بين يناير ومنتصف مايو الماضي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الدائرة التي اطلعت عليها «البيان» أن هناك العديد من الأثرياء الذين أبرموا صفقات شراء خلال 2021، إلا أن الجنسيات الأعلى استثماراً للأثرياء من حيث القيمة كانت من نصيب 5 جنسيات هي على التوالي:

بنغلاديش في المركز الأول بحجم استثمارات 123.3 مليون درهم، تلتها هولندا ثانية بـ 117.67 مليوناً، وسويسرا ثالثة بـ 111.25 مليوناً، والصين رابعة بـ 107.9 ملايين، وألمانيا في المركز الخامس بـ 105 ملايين درهم.

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