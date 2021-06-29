«سمارت كراود» تكشف عن أكثر 6 وجهات استقطاباً لمستثمري التمويل الجماعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «سمارت كراود SmartCrowd»، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي والمرخصة من قبل سلطة دبـي للخدمات المالية عن أكثر 6 وجهات استقطاباً للمستثمرين في التمويل العقاري الجماعي في دبـي، وفق نتائج استطلاع رأي أجرته الشركة مع 100 مستثمر محتمل. وهي:

1 - دائرة قرية جميرا: تصدرت دائرة قرية جميرا قمة اللائحة في الوجهات الأكثر شعبية لدى مستثمري التمويل العقاري الجماعي في دبـي حسب موقعها الاستثنائي المتمركز وسط كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، وذلك وفق البيانات المسجلة لدى «سمارت كراود».

2 - مرسى دبي: بفضل موقعها على الواجهة البحرية، جاءت مرسى دبي ثانية من ناحية الشعبية وتتميز بمجتمع مزدهر وسط ناطحات السحاب والفنادق ووجهات الترفيه والتسوق.

3 - مدينة دبي للإنتاج: تأتي مدينة دبـي للإنتاج في المرتبة الثالثة. وتم تطوير المنطقة من قبل مجموعة تيكوم، وتضم مزيجاً من المُجمعَات السكنية الشاهقة المحاطة بأحواض السباحة وملاعب رياضة التنس.

4 - أبراج بحيرات الجميرا: يعد الاستثمار في التمويل العقاري الجماعي خياراً شائعاً لشريحة المستثمرين العقاريين في أبراج بحيرات الجميرا المؤلفة من المُجمّعَات متعددة الاستخدامات والمحاطة بالمساحات الخضراء الشاسعة، والمجاورة للمكاتب والأبراج السكنية، ومجموعة من البحيرات فضلاً عن مجموعة واسعة من المطاعم، ما يجعل هذا المُجمّع مرغوباً فيه للغاية.

5 - واحة دبي للسيليكون: تتاح عقارات استثمارية جديدة للتمويل الجماعي في واحة دبـي للسيليكون، والمتعارف عليها واحداً من أكثر المُجمّعَات العائلية الهادئة في دبي وبأسعار مناسبة وملائمة للجميع، وشهدت المنطقة إقبالاً واسعاً من الأفراد والعائلات .

6 - منطقة دبي الجنوب: من المناطق المتميزة التي تزايدت شعبيتها يوماً بعد يوم مع اقتراب موعد معرض إكسبو دبي، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، منطقة دبـي الجنوب، والتي يجب مراعاتها ضمن اللائحة على منصة التمويل العقاري الجماعي والتي أصبحت متاحة مؤخراً فقط، وتعد ضمن الأماكن الأكثر مبيعاً في الآونة الأخيرة.

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