وزيرة التجارة المصرية: الإمارات أكبر شريك تجاري في المنطقة

المصدر: القاهرة - وام

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2020 نحو 4 مليارات و111 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و356 مليون دولار خلال عام 2019.

وأضافت خلال استقبال الدكتور حمد الشامسي سفير الدولة لدى مصر مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية: بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لأسواق الإمارات خلال 2020 نحو مليارين و882 مليون دولار، مقابل مليارين و51 مليون دولار خلال 2019.

لافتةً إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر بالسوق المصري من خلال مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار. وأكدت أهمية البناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وترجمتها لمشروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتدعم اقتصاد البلدين.

تعزيز التعاون

من جانبه أكد الشامسي حرص الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتاريخية الوثيقة بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأشاد بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات والتي تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة المصرية في احتواء أزمة انتشار فيروس «كوفيد19» وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث في العديد من دول العالم، يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة في مجال التصدير.

آفاق أرحب

تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات الأخوة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين، وبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودفعها للمزيد من التعاون لنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز