سوق أبوظبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق أبوظبي تحطيم الأرقام في تداولات أمس ليؤسس قمة جديدة بعد اقترابه من حاجز 6800 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه مع استمرار الحراك الإيجابي للأسهم وخصوصاً «العالمية القابضة» و«ألفا ظبي»، فيما انخفض سوق دبي إثر تعرضه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح.

وارتفع سوق أبوظبي 0.63% ليغلق عند 6749.16 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة، فيما انخفض سوق دبي 1.07% ليصل إلى 2839.97 نقطة بضغط أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والبنوك والخدمات والتأمين.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.65 مليار في أبوظبي و150.8 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 343.6 مليون سهم، منها 213.7 مليوناً في أبوظبي و111.9 مليوناً في دبي، من خلال 7615 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.3% إثر هبوط «دبي الإسلامي» 1.02% و«الإمارات دبي الوطني» 1.8%، ونزل قطاع العقار 1.3% مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 1.63% و«إعمار للتطوير» 0.78% و«إعمار مولز» 1.42% و«الاتحاد العقارية» 1.85% و«ديار» 0.67% فيما استقر «داماك».

وتراجع قطاع الاستثمار 0.81% بضغط انخفاض «دبي للاستثمار» 0.57% و«سوق دبي المالي» 1.68% فيما صعد «شعاع كابيتال» 0.16%، وهبط قطاع النقل 0.75% مع تراجع «العربية للطيران» 1.47% و«الخليج للملاحة» 4.91% فيما استقر «أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 35.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 21.4 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 16 مليون درهم. وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 5.5%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.91%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 21.6 مليون درهم، فيما عمد المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.57% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.62% و«أبوظبي التجاري» 2.07%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وصعد قطاع الاستثمار 3.16%، مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 3.43% مع مواصلة صعوده لأعلى مستوياته منذ الإدراج، فيما زاد «ألفا ظبي» في ثاني أيام التداول عليه بنحو 12.67% بينما تراجع «إشراق» 1.67% و«الواحة كابيتال» 0.72%.

وارتفع قطاع الطاقة هامشياً 0.02% مدفوعاً بصعود «دانة غاز» 1.08% بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.47% واستقر «طاقة». وانخفض قطاع العقار 0.91% مع هبوط «الدار» 1.04% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 1.42%. ونزل قطاع الاتصالات 0.09% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 417.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 410.7 ملايين. وحقق «ألفا ظبي» أكبر وتيرة صعود، فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 126.38 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 70.6 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 12.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 12.7 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 70.6 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز