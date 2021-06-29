«دبي للمقاصة» تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لشركات التقاص

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، أمس، حصولها على العضوية الرئيسة في الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي للأوراق المالية (CCP12).

وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد لعام 2021. ويضم الاتحاد 38 عضواً، يتولون إدارة ما يزيد على 60 شركة للتقاص المركزي حول العالم.

ومنذ إطلاقها في أبريل 2020، كأول شركة تقاص مركزي محلية للأوراق المالية، وعقود المشتقات في الإمارات والمنطقة، تمكنت دبي للمقاصة، من تقديم ضمانات تسوية صفقات بقيمة 18.60 مليار درهم.

وقالت مريم فكري الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، كبير مستشاري شركة دبي للمقاصة: الحصول على عضوية اتحادات دولية، مثل الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي، علامة فارقة في اتجاهنا الاستراتيجي.

ونتطلع للعمل عن كثب مع أقراننا في الجمعية، لمشاركة الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة، لتنمية خدمات شركة التقاص المركزي، ما يعزز جهود الحد من المخاطر على المستوى العالمي، ويسهم في الارتقاء بخدمات ما بعد التداول في المنطقة.

وقالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة: ستستفيد الشركة بشكل كبير، من هذا الانضمام، من خلال المشاركة في مختلف المناقشات ذات الاهتمام المشترك في مجال التقاص والتسوية، لتقليل المخاطر، وتعزيز كفاءة خدمات ما بعد التداول بالمنطقة.

وقال كيفين ماكلير رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي: يسعدنا الترحيب بدبي للمقاصة، كعضو رئيس في الاتحاد، ونتطلع للتعاون معها. وحققت أنشطة الاتحاد، انطلاقة ناجحة منذ بداية 2021، ونحن متحمسون لتنفيذ خطة عمله الطموحة، لتحقيق هدفه الرئيس، المتمثل في المساهمة في الوصول إلى أسواق مالية أكثر أماناً ونشاطاً ومرونةً.

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