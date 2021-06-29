شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«زوهو» لتقديم حلول مبتكرة

المصدر: (دبي- البيان)

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع زوهو كوربوريشن، شركة التكنولوجيا العالمية التي تمتلك مجموعة واسعة من الحلول السحابية للأعمال، بهدف تعزيز تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وسيتم عبر هذه الشراكة تزويد العملاء الحاليين لمصرف الإمارات للتنمية بـ Zoho Wallet التي تحتوي رصيداً بقيمة 900 دولار لشراء زوهو ون، في حين أصبح بإمكان عملاء المصرف الجدد الاستفادة من هذه الخدمات مقابل 1800 دولار، بشرط استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يستعد المصرف للعب دور مهم في زيادة مساهمة الصناعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وسيكون من اللاعبين الأساسيين لتغطية الاحتياجات المالية لمختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد، فيما ستكون التكنولوجيا حجر الأساس لتحقيق هذا الطموح.

وسنتمكن عبر هذه الاتفاقية من الارتقاء بالعروض التي نقدمها لمختلف الفئات المستهدفة لعملائنا، وذلك كجزء من مهمتنا لتعزيز أولويات تنمية الاقتصاد.

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لزوهو كورب: سعداء بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية وتمكينها من إنجاز مهمتها في رحلة التحول الرقمي. وتشكل هذه الفئة من الشركات اليوم أكثر من 90 % من قطاع الأعمال في الإمارات، ما يجعلها تلعب دوراً فعالاً في النمو الاقتصادي المحلي والتنمية المستدامة.

وإنه ومن خلال تمكينهم من استخدام الأدوات والتكنولوجيا المناسبة، فإن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيصبحون قادرين على التوسع والانتقال إلى العالم الرقمي، الذي سيفتح لهم آفاقاً أرحب، وبالتالي الوصول إلى أسواق واعدة، ما يسهم في نهضة الدولة وازدهارها.

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