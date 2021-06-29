«اتصالات» تدعم التوجه نحو تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت «اتصالات» أمس عزمها تكثيف جهودها نحو تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة «OpenRAN»، وذلك في إطار تبنيها حلول الشبكة كخدمة «NaaS» المستضافة على سحابتها المحلية.

جاء ذلك في مشاركة هيثم عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات» في مؤتمر شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، المنعقد أمس ضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة ببرشلونة، وهو الحدث السنوي الأبرز في قطاع الاتصالات الذي انطلق أمس ويستمر إلى 1 يوليو.

وأشار هيثم عبدالرزاق إلى جهود «اتصالات» في هذا المضمار، وقال: «اتخذت اتصالات العديد من الخطوات السباقة والريادية، بالإضافة إلى دورها في ميدان البحث والتطوير، لتكون الرائدة في تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة في الإمارات.

وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نواصل التزامنا الارتقاء بمنظومة اتصالات متطورة تدمج ما بين شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة والحوسبة المتنقلة الطرفية MEC. وتحرص اتصالات على التبني المبكر لأحدث التقنيات التي تعزّز قيمة الخدمات وأن تساهم في المراحل الأولى لتطبيقها.

ومن خلال الانتقال إلى حلول الشبكة كخدمة NaaS على السحابة المحلية، ستساهم شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة في إثراء منظومة الاتصال المتحرك وإحداث التغييرات الإيجابية في القطاع».

وتمكنت «اتصالات» من تطوير المنصة «A3» التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلات، والأتمتة، إذ تراعي هذه المنصة في تصميمها متطلبات شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة والحوسبة المتنقلة الطرفية، باستخدام تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة على شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G وغيرهما من التقنيات المستقبلية.

ولعبت المنصة دوراً محورياً في تحقيق رؤية اتصالات في شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة وأثبتت نجاحها في الحصول على مراحل آلية بالكامل في التشغيل.

نجاح

نجحت اتصالات عام 2020 في إطلاق أول شبكة نفاذ راديوي مفتوحة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت من ضمن الأوائل في طرح هذه التقنية على مستوى العالم، وعكفت الشركة في المرحلة الماضية على تطوير نطاق هذه التقنية، وإدراجها بمختلف شبكاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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