«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عند «- AA»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقاً لتقرير أصدرته «فيتش»، أمس، فإن تثبيت تصنيفها للشركة مدعوم بنظرة الوكالة إلى قوة الروابط بين «طاقة» وحكومة أبوظبي، والتي تعد المساهم غير المباشر الأكبر في الشركة.

وأكد التقرير أن أهم المحركات الرئيسة للتصنيف الائتماني المرتفع، الذي منحته «فيتش» للشركة، يتضمن المكانة، الملكية والتحكم، وهي جميعاً معايير منحت «فيتش» فيها «طاقة»، التقييم «قوي»، بينما منحتها التقييم «قوي جداً»، في ما يتعلق بمعيار الدعم الحكومي. وأضاف التقرير أن ثمة محركات أخرى للتصنيف، تشمل القدرة المتحسنة لدى «طاقة» على سداد الديون، وأيضاً مرونتها المالية القوية، والتي تتوقع «فيتش» أن تبقى محتفظة بقوتها في المستقبل، إلى جانب التزام «طاقة» بسداد الأرباح إلى المساهمين، والذي تتوقع «فيتش» أيضاً أن تستمر «طاقة» في الحفاظ عليه.

واستندت «فيتش» في تثبيت تصنيفها لـ «طاقة»، إلى عدة افتراضات، ومنها استقرار النمو في الطلب على الكهرباء والمياه في أبوظبي، من الآن وحتى عام 2023.

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