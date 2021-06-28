أثرياء 5 دول الأكثر شراءً للعقارات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي معاملات تملك عقارات فاخرة أبرمها أغنياء ينتمون إلى 5 دول خلال الفترة ما بين يناير ومنتصف مايو الماضي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الدائرة التي اطلعت عليها «البيان» أن هناك العديد من الأثرياء الذين أبرموا صفقات شراء خلال العام الجاري، إلا أن الجنسيات الأعلى استثماراً للأثرياء من حيث القيمة كانت من نصيب 5 جنسيات هي على التوالي: بنغلاديش في المركز الأول بحجم استثمارات 123.3 مليون درهم، تلتها هولندا ثانية بـ 117.67 مليوناً، وسويسرا ثالثة بـ 111.25 مليوناً، والصين رابعة بـ 107.9 ملايين، وألمانيا في المركز الخامس بـ 105 ملايين درهم.

وسألت «البيان» الدائرة حول تفسيرها لهذا الأمر، قالت: في الفترة الأولى لبدء تفشي الجائحة، لوحظ أن سلوك بعض المستثمرين بات يميل إلى التريّث قليلاً قبل الإقدام على أي استثمار جديد. لكن فيما بعد، أدرك المستثمر أن دبي بشكل خاص والإمارات عموماً، تزخران بفرص واعدة في القطاع العقاري، وتحديداً في أعقاب الحزم والتشريعات الأخيرة، التي فتحت آفاقاً جديدة في القطاع، وأظهرت مرونة الإمارة في التعامل بشكل إيجابي مع تبعات الجائحة، وبالتالي عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، والذي بدوره قاد إلى استمرارية في زخم التداولات والتصرفات العقارية في دبي. وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن تفسير إقبال الأثرياء إلى الاستثمار في عقارات دبي بعد الجائحة إلى الآلية المثمرة والمرنة التي تعاملت بها الإمارة من خلال فتح المجال للمستثمرين الدوليين ممارسة أعمالهم بنسبة 100% من داخل الدولة، الأمر الذي شجع رجال الأعمال والأثرياء على اتخاذ دبي مقراً لأعمالهم وإدارة شركاتهم انطلاقاً من الإمارة، والتي بدورها وفّرت لهم بنية تحتية متينة، سهلت التنقل والعيش وممارسة الأنشطة الاقتصادية على حد سواء.

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي جهودها في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالسوق العقاري للإمارة، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على تعزيز الخدمات المقدّمة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما تطلق العديد من المبادرات التي تسلط الضوء على القطاع العقاري في دبي وما يتمتع به من مزايا استثمارية وبنية تحتية قوية.

ونجحت الدائرة فعلاً في أعقاب تفشي الجائحة في إعادة زخم النمو المتصاعد للقطاع العقاري، ليشهد 2021 حتى الآن نتائج مميّزة من حيث الاستثمارات وعدد المستثمرين، إذ تشير بيانات الدائرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 20 مايو، وصل عدد الاستثمارات في السوق العقاري في الإمارة إلى 21.812 استثماراً يملكها 17.428 مستثمراً، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 40 مليار درهم.

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