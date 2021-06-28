«لولو هايبر ماركت» تفوز بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة 2021»

المصدر: دبي- سيد صالح

فازت مجموعة «لولو هايبر ماركت»، الرائدة في تجارة التجزئة على مستوى الإمارات، بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، لعام 2021. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن أسماء الفائزين بالجائزة المرموقة، خلال مراسم توزيع «جوائز دبي للتميز»، والتي أقيمت بدبي أمس.

وتُعد «لولو هايبر ماركت»، هي سلسلة متاجر التجزئة الكبرى الوحيدة التي فازت بالجائزة هذا العام. ومن ضمن كبريات المؤسسات التي فازت بفئات مختلفة ضمن الجائزة «دبي مول»، «بنك رأس الخيمة»، «الشركة العربية للسيارات»، وغيرها.

ويجري اختيار الفائزين بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، بعد عام كامل من الفحص المنتظم والصارم، التسوق المخفي، استبيانات للعملاء، وبحث واسع النطاق، استناداً إلى معايير متنوعة، ومن أبرزها خدمة العملاء، النظافة، الصحة العامة، سلوكيات الموظفين، وتدابير السلامة، ضمن معايير أخرى.

وقال سالم ما مدير مجموعة «لولو»، تعليقاً على الفوز بالجائزة: «نعتبر التميز المؤسسي، عملية مستمرة، وأولوية قصوى لدينا. ويعمل كل فرد ضمن فرق العمل لدينا، على نحو يتسم بالحماس والكفاءة، لتقديم أفضل مستويات الخدمة والجودة لكل متسوق من متسوقينا، بالإضافة إلى شركاء الأعمال. ونتوجه بالشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وحكومة دبي، على تقديرهما لجهودنا بمنحنا هذا الشرف».

وأضاف: «يُعد هذا الشرف بمثابة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها مجموعة «لولو»، وبالتزامها حيال عملائها والمجتمع. وسيشجعنا فوزنا بالجائزة، على تحقيق أعلى درجات التميز في تزويد الملايين من متسوقينا في المنطقة، بتجربة تسوق على مستوى عالمي».

ومن الجدير بالذكر، أن «لولو هايبر ماركت»، كانت قد فازت في الماضي أيضاً بجوائز أخرى، ومنها «جائزة دبي للجودة»، «جائزة دبي للتنمية البشرية»، وغيرها.

ورسخت «لولو هايبر ماركت»، مكانتها كواحدة من أكثر وجهات التسوق تفضيلاً في المنطقة، على مدى العقدين الماضيين، وذلك من خلال 210 متاجر كبيرة للتجزئة، تابعة لها، عبر الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ومصر، وإندونيسيا وماليزيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز