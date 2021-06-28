26 فائزاً بجوائز دبي لتميز الأعمال

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّمت اقتصادية دبي 26 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة 2020، التي تشمل بشكل أساسي، جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، وذلك خلال حفل افتراضي، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لكوفيد 19.

وانضم أكثر من 500 من مختلف قطاعات الأعمال والصناعات والقطاع الحكومي، إلى الحفل الافتراضي، للاحتفال بالدورة السابعة والعشرين للجوائز، إلى جانب ممثلين من الشركات الفائزة.

وفازت سامسونغ الخليج للإلكترونيات - قسم خدمة الزبائن (قطاع الخدمات)، بجائزة دبي العالمية للجودة، في حين فازت ترانسجارد (الخدمات اللوجستية)، بجائزة دبي الذهبية للجودة. وفازت كل من مجموعة صيدلية استر (الرعاية الصحية)، وبولغري ريزورت دبي (قطاع السياحة)، بجائزة دبي للجودة. وفاز بجائزة دبي التقديرية للجودة، كل من إيه جي باور، وبوهليبة للمقاولات (قطاع المقاولات)، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (قطاع التعليم).

وفاز في فئة قطاع الخدمات الذكية، التي تم إضافتها في جائزة أفضل علامة تجارية، ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، كل من مصرف الشارقة الإسلامي (قنوات التواصل الاجتماعي)، و6th ستريت (تطبيق هاتف محمول). وشملت قائمة الفائزين بجائزة أفضل علامة تجارية أيضاً، كلاً من:

دبي مول (مراكز التسوق)، كارترز (متاجر الأزياء)، الصكوك الوطنية (الخدمات)، صيدلية أستر (الصحة واللياقة البدنية)، القرية العالمية (الضيافة والترفيه)، أسواق للتجزئة (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، وأمريكان توريستر (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، كهربائيات ايروس (متاجر التجزئة المتخصصة)، وماتلان (دول التعاون).

وضمت قائمة الفائزين بجائزة أفضل محل تجاري للخدمة، ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة كلاً من: جي 2000 - أبوظبي مول (متاجر الأزياء)، بنك رأس الخيمة الوطني – فرع الرمس (الخدمات)، الرستماني الدولية للصرافة – ناصر سكوير (الخدمات)، صيدلية هيلث فيرست 23 (الصحة واللياقة البدنية)، مطعم قصر الهند – مول رأس الخيمة (الضيافة والترفيه)، هايبر ماركت اللولو - الكرامة (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، ألعاب جيكي – بوادي مول (متاجر التجزئة المتخصصة)، إنفينيتي- شارع الشيخ زايد (متاجر التجزئة المتخصصة).

وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: يعكس تكريم الفائزين، استمرارية نجاح جوائز التميز لقطاع الأعمال، في تعزيز الجودة والتميز، كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال وجودة الخدمات. ويسعدنا أن نرى أن العدد الإجمالي للمتقدمين في دورة 2020 للجوائز، ظل كما هو، مقارنةً بالدورة السابقة، رغم التحديات السائدة، وشهدت الجوائز زيادة بنسبة 300 % في عدد الطلبات والأعضاء منذ الإطلاق.

وأضاف: مكنت جوائز التميز لقطاع الأعمال، الشركات من التكيف مع التغييرات، والحفاظ على استمرارية النمو بعد جائحة فيروس «كورونا»، حيث أضفنا «القدرة على التكيف» معياراً جديداً في تقييم الجوائز بدورتها الأخيرة، وأظهر أكثر من 90 % من الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة، امتثالاً للإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد 19». ويشير كل ذلك إلى الاهتمام بتطبيق التميز بين المشاركين في الجوائز.

وتعمل جائزة دبي للجودة، التي تحظى منذ انطلاقتها في 1994، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز، وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات، بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.

4 فئات

يتم تكريم الشركات بجائزة دبي للجودة، وفق 4 فئات، وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة، والفئة التقديرية، وفئة جائزة دبي العالمية للجودة. ويعد «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، مبادرة فريدة من نوعها، تهدف إلى اكتساب ثقة العملاء، وجعل عملية الشراء في دبي ودولة الإمارات عموماً، تجربة ممتعة للمشتري. ويتم تكريم المشاركين في البرنامج، ضمن فئتين رئيستين، وهما فئة أفضل المحلات التجارية، وفئة أفضل علامة تجارية.

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