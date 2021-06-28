«تكنووير» تطرح تقنيات رقمية تعزز الاستدامة وكفاءة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة تكنووير الشرق الأوسط، عن خططها لإطلاق سيفن سيريز، الجيل الجديد من لوحات التحكم المركزية الخاصة بأضواء الطوارئ، ومجموعة من حلول الإنارة المتطورة في المنطقة.

وتستضيف الشركة التابعة لتكنووير المحدودة، المصنع الفنلندي الرائد لحلول إضاءة المركبات والطوارئ، فعالية إطلاق رسمية في سبتمبر المقبل في برج خليفة بدبي.

ويلعب الجيل الجديد من حلول الإنارة وأنظمة التحكم والمراقبة القائمة على السحابة هذه دوراً هاماً في دفع عجلة التحول في القطاع العقاري بالمنطقة، حيث يُعدّ من القطاعات الرائدة عالمياً في اعتماد تقنيات من شأنها تعزيز مستويات الاستدامة وكفاءة الطاقة وعمليات الصيانة المدعومة بالحلول الرقمية.

وتتمتع تكنووير بحضورٍ راسخ في السوق يصل إلى 49 عاماً، حيث تقدم حصيلة خبراتها في أنظمة إضاءة وبطاريات الطوارئ المُراقبة مركزياً في المنطقة.

وبالإضافة إلى محفظة منتجاتها الموثوقة بالاستناد إلى إرثها العريق، توفر حلول الجيل الجديد مستوياتٍ غير مسبوقة من الجودة ضمن أنظمة الإضاءة الخاصة بالسوق العقارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بما فيها لوحات التحكم سيفن سيريز وحلول الإنارة ستيل سيريز وأضواء الطوارئ ستيب آند ستامينا، وهي معتمدة من قبل جهات مستقلة وحائزة على موافقة هيئات الدفاع المدني.

وقال محمد سفيان، المدير العام لشركة تكنووير الشرق الأوسط: «ستساهم القدرة على التحكم عن بعد بلوحات سيفن سيريز من خلال السحابة بإحداث نقلة نوعية في وظائف أنظمة إضاءة الطوارئ في المنطقة، ويُمكن ضمان الأداء الآمن لوظائف المراقبة والتحكم من أي مكان حول العالم، بفضل مزايا طبقة المقابس الآمنة لتعزيز الأمن الإلكتروني والوصول من خلال نافذة واحدة إلى المنشآت المتكاملة حول العالم. ونحن متحمسون لتقديم هذا التقنيات المُبتكرة لعملائنا في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ».

وتوفر لوحات تحكم سيفن سيريز للمستخدمين تقارير تلقائية حول حالة حلول الإنارة، بما فيها سجلات الأخطاء ونتائج الاختبارات؛ ودوائر المخرجات القابلة للتحديد مع توصيلات متوازية محتملة تصل إلى 6 أمبير؛ فضلاً عن بوابة تشخيص شاملة يُمكن استخدامها لتحديد مواعيد الاختبارات وإدارة عمليات الصيانة وتبسيط العمليات اليومية الأخرى بالاستفادة من الواجهة البسيطة القائمة على شاشة تعمل باللمس، وكل ذلك بفضل الأداء الآمن لوظائف المراقبة والتحكم عن بعد من تكنووير.

وستكون نيتيكس جلوبال، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، ممثلة بمكتبها في منطقة الشرق الأوسط، أول شركة تُدرِج لوحات التحكم القائمة على السحابة من تكنووير ضمن أنظمة إدارة المباني الخاصة بها باستخدام برنامج التشغيل الخاص بشركة نيتيكس بطريقة محايدة للبائعين.

وتعد سحابة تكنووير جزءاً من نياجارا كوميونيتي، وهي إطار عمل برمجي يضمن أمان تطبيقات التعاملات بين الأجهزة والمؤسسات.

من جانبه، قال سانجيف بهاتيا، المدير الإداري والشريك لدى تكنووير الشرق الأوسط: «إلى جانب لوحة تحكم سيفن سيريز، سنطرح حلول الإنارة ستيل سيريز المتوافقة مع معيارEN 1838 وأضواء الطوارئ ستيب آند ستامينا، والتي تعمل سويةً كنظام واحد لتعزيز الأداء والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة ومستويات الاستدامة، وتمّ تطوير حلولنا، المعتمدة من قبل جميع هيئات الدفاع المدني في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، من خلال التركيز على الأداء المعزز وشمولية قدرات المراقبة والتحكم عن بُعد، إلى جانب إمكانياتها الصديقة للبيئة والقادرة على توفير الطاقة، ونتطلع قُدماً إلى طرح الجيل الجديد من الحلول في سوق رائدة باعتماد مثل هذه التقنيات».

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