20 رائد أعمال من الفجيرة في برنامج الدبلوم المهني

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

انطلق برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الذي تنفذه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمشاركة 20 من رواد ورائدات الأعمال الذين تم اختيارهم كدفعة أولى من إجمالي 100 شخص تستهدف الغرفة تدريبهم وتأهيلهم..

جاء ذلك ضمن مبادرات الغرفة للعام الجاري بتعزيز قدرات رواد ورائدات الأعمال في الإمارة وتمكينهم من التوجه نحو الاستثمار في سوق العمل بكفاءة، ورفع قدراتهم العلمية والإدارية لتسيير مشاريعهم باحترافية عالية.

وأكد سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم حركة النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى حرص الغرفة على توسيع قاعدة هذا القطاع وتشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

وأوضح أن تنفيذ البرنامج التدريبي للدبلوم المهني يتم بموجب اتفاقية مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب من خلال خبراء واستشاريين في مجال إدارة وريادة الأعمال والابتكار والمالية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي بجانب المحاضرات المباشرة، على ورش عمل تفاعلية ومجموعات نقاشية، وتستمر فترته على مدى ستة أسابيع بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً.

ونوه مدير عام الغرفة إلى أهمية التزام المشاركين في البرنامج بالحضور، مشيراً إلى أن الملتزمين بالحضور سيمنحون في ختام البرنامج شهادة معتمدة من جامعة الإمارات بالإضافة إلى شهادة من المركز.

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