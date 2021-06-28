150 ألف خبير من 60 دولة يشاركون في «أديبك 2021» بأبوظبي 15 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «دي إم جي إيفنتس» المُنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» عن إقامة الحدث خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل، بصورة تتيح المشاركة عن طريق الحضور شخصياً أو افتراضياً عبر متابعة الجلسات والحوارات عن بعد من أي مكان في العالم.

ومن المقرر أن يستقطب «أديبك 2021» أكثر من 150,000 من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة من أكثر من 60 دولة، إلى جانب صناع القرار وأهم مسؤولي القطاع على مستوى العالم، وذلك لاستعراض الحلول الرائدة والمبتكرة في قطاعي النفط والغاز، ومناقشة الاستراتيجيات التي تعمل على موازنة العرض والطلب ما بعد الجائحة ونمو الطلب المستقبلي والتحديات والفرص التي تفرضها عملية تحول قطاع الطاقة.

ويتناول «أديبك 2021» خلال فعالياته أربعة محاور رئيسية هي: ديناميكيات السوق الجديدة في عالم الطاقة المتغيّر، وأجندة الطاقة الجديدة، إلى جانب محور بناء شراكات الطاقة المستقبلية القائمة على نماذج عمل ومشاريع استثمارية جديدة، ومحور التقنيات القادرة على إحداث تغييرات جذرية.

وللمرة الأولى، أعلنت «دي إم جي إيفنتس» عن إضافة جلسة حوارية خاصة بالهيدروجين إلى الأجندة الاستراتيجية للمؤتمر، إلى جانب عدد من الفرص الأخرى التي ستتيح للخبراء وصناع القرار مناقشة كيف يمكن للهيدروجين تقديم نهج متكامل لنظام نظيف لمختلف قطاعات الطاقة، ما يسهم في حل عدد من القضايا البيئية والوصول إلى النسبة الصفرية في انبعاثات الطاقة.

كما تم الإعلان عن تعيين المهندسة طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض (إحدى شركات إنتاج الغاز التابعة لمجموعة «أدنوك»)، بمنصب رئيسة معرض ومؤتمر أديبك، وبذلك تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وبهذا الصدد، قالت المهندسة طيبة الهاشمي: شرفٌ كبيرٌ لي أن أكون أول امرأة ترأس معرض ومؤتمر «أديبك»، والذي يتزامن هذا العام مع فترة مليئة بالتحديات يمر بها قطاعا النفط والغاز عالمياً. سيمثل هذا الحدث الفرصة الأولى لقطاع الطاقة، الذي يمر حالياً بطور التعافي من تداعيات الجائحة، لالتقاء الخبرات والجهات المعنية بالقطاع لمناقشة تأثير الجائحة على أسواق الطاقة في العالم، إلى جانب التحديات والفرص التي ظهرت نتيجة التحول المتسارع في قطاع الطاقة بعد أزمة «كوفيد 19».

وأضافت الهاشمي: يعد أديبك منصة محورية لاستعراض الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للتعافي، وفرصة لتبادل المعرفة والخبرات، هذا إلى جانب الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة وعقد الصفقات التجارية، ما يحفز عملية الانتعاش الاقتصادي ويضع أسس النجاح ويرسم خارطة طريق لقطاع الطاقة بما يضمن مستقبل مستدام.

ويقام «أديبك 2021» تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وغرفة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

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