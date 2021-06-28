«إي آي- تكنولوجيز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزز حضورها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لنيو- ديس.كوم، المتخصصة في إدارة علاقات العملاء والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية وتنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء متعدد السحابة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا شراكات تجارية جديدة من خلال توقيع 4 عقود في قطاعات صناعية هامة، مدعومة بالزخم في قطاعاتها الرقمية والسحابة والمنصة، لدفع استراتيجيات الأطراف التي تم التعاقد معها في مجال التحول الرقمي.

وتمكنت إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع قاعدتها من العملاء في المنطقة لا سيما في قطاعات الوساطة العقارية، التأمين، التصنيع وإدارة المرافق في كل من الإمارات، السعودية، الأردن، بيروت وعمان.

وبموجب هذه العقود الجديدة، ستزود إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملائها الجدد بخدمة إدارة علاقات العملاء وحلول وخدمات استشارية سحابية متطورة تتمحور حول مبيعات سيلز فورس، سحابة التسويق، الأستوديو التفاعلي، سحابة الخدمة، المشاركة الرقمية، الأستوديو الاجتماعي، السحابة المجتمعية، وسحابة التجارة الإلكترونية.

ولدعم هذه المشاريع الجديدة، عملت إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على زيادة عدد موظفيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وافتتحت مؤخرًا مكتبًا ثانيًا في دبي، حيث تمضي قدمًا في خططها التوسعية. هذا، ويعمل أخصائيو إدارة علاقات العملاء بحزم وإيمان لترسيخ مكانتها في السوق كلاعب أساسي في هذا القطاع الصناعي التقني الرقمي.

وقال جميل نخلة، المدير العام الإقليمي المسؤول عن مركز التسليم: «أعتقد أن الاستراتيجية التي اعتمدناها في إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن تلخيصها في كلمتين: الثقة والبراعة.

وشاركت إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلسلة من الفعاليات التجارية في الإمارات والمنطقة الكبرى لتسليط الضوء على خدماتها الرقمية المميزة وتقديم خبراتها التكنولوجية الفرنسية في المنطقة. في هذا الصدد، وكجزء من شراكتها مع مجلس الأعمال الفرنسي ومجلس الأعمال البريطاني، رعت إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعالية»العمل معًا«التي عقدت في 15 يونيو.

وقال كريستيان بجاني، المدير العام الإقليمي لشركة إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أصبح التركيز على العملاء والمنتج نهجًا أكثر فاعلية في دفع نمو الأعمال. ومن ثم، فإننا نهدف إلى زيادة وعي عملائنا حول كيفية الاستفادة من العميل الرقمي والموظف الرقمي لنقل أعمالهم إلى مستوى أعلى».

وقالت ماريا رعد، الرئيس التنفيذي لشركة نيو- ديس.كوم: فهم عملائنا وأهداف أعمالهم هو أولويتنا وفلسفتنا ونحن نتشارك هذه الفلسفة مع شريكنا سيلز فورس. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، التي تكتسي مصداقية أكبر، فإن 84٪ من المشترين سيفضلون التعامل مع شركة تُظهر فهمًا لأهداف أعمالهم.

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