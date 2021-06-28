«دو» تتعاون مع «نوكيا» لدفع التحول الرقمي لقطاعات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة نوكيا، تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، لتحديد وتطوير حالات استخدام جديدة، تستند إلى شبكات الجيل الخامس، لدعم المؤسسات والشركات ومجتمعات الأعمال في الإمارات.

وستركز حالات الاستخدام الجديدة، على تحسين الكفاءة التشغيلية والتكلفة، من خلال دفع عجلة التحول الرقمي لمختلف قطاعات الأعمال، في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع والنقل والشحن والطيران والطاقة والرعاية الصحية.

ويأتي التعاون بين الشركتين، في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تجمعهما منذ سنوات، ونتج عنها وضع خارطة طريق استراتيجية للتطور نحو عصر الجيل الخامس.

وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه التقنية. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقدم نوكيا أحدث حلولها المبتكرة والشاملة المخصصة للمؤسسات، بما في ذلك الحلول الرقمية فائقة السرعة للمؤسسات، ومجموعة جديدة من حالات استخدام الجيل الخامس للمؤسسات، لإعادة بيعها في إطار برنامج الشركاء العالميين لنوكيا.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: تعمل دو ونوكيا على تسريع تطوير حالات استخدام الجيل الخامس للمؤسسات، وتمكين الشركات العاملة في الإمارات، من الاستفادة من أحدث التقنيات المستقبلية، وتجربتها مع شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس. ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم هذه، في استكشاف فرص وإمكانات جديدة لشبكات الجيل الخامس.

وبالتالي، تطوير حلول وخدمات مصممة خصيصاً للمؤسسات في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الشراكة، التزامنا بدعم التحول الرقمي في الإمارات، وترسيخها مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار الرقمي والتكنولوجي.

وقالت ريما منا رئيسة قسم الشرق الأوسط في نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا: فخورون بتعاوننا مع دو، وتشكل مذكرة التفاهم الجديدة، خطوة أخرى في إطار شراكتنا طويلة الأمد، والهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات من جني ثمار الفوائد التي تقدمها حلولنا التكنولوجية المتقدمة. وتنطوي تكنولوجيا الجيل الخامس، على إمكانات وقدرات هائلة، يمكنها المساهمة في دفع رقمنة المؤسسات.

وتزويدها بحالات استخدام جديدة، تساعدها في رحلتها نحو العصر الرقمي. وستفتح هذه التقنية، بفضل ميزاتها المتقدمة، مثل زمن الانتقال المنخفض والسرعات الفائقة في نقل البيانات، المجال أمام المؤسسات، للاستفادة من المزيد من الفرص التي تقدمها الحلول والتطبيقات المبتكرة، المستندة إلى الجيل الخامس، ما يتيح لهذه الشركات تعزيز مصادر تدفق الإيرادات.

وتسمح حلول شبكة الجيل الخامس من نوكيا لشركة دو، بتقديم تجربة اتصال فائقة الجودة لعملائها، إضافة إلى دعم جهود دو ومساعيها لترقية عملياتها الشبكية، بما يتماشى مع متطلبات التقنيات الناشئة والاحتياجات المستقبلية. وسيستفيد عملاء دو أيضاً، بفضل هذه الحلول، من التغطية المحسنة، والسعة الأفضل، والأداء العام للشبكة.

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