«أيه جي باور» تفوز بجائزة دبي التقديرية للجودة 2021

المصدر: دبي - البيان

تمكنت «أيه جي باور» إحدى شركات مجموعة الغرير للاستثمار المتنوعة، من الفوز بجائزة دبي التقديرية للجودة في فئة البناء، وذلك في الحفل السابع والعشرين لجوائز التميز في الأعمال. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتكريم الفائزين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

يشار إلى أن جوائز التميز في الأعمال يتم تنظيمها سنوياً، ويتم خلالها تكريم الأداء المستمر عالي الجودة والإنجازات والتميز لمختلف الشركات والهيئات. وكانت «أيه جي باور» قد حصلت على جائزة دبي التقديرية للجودة تقديراً لنهج التحول الذي تتبناه بهدف تطوير حلول الطاقة المبتكرة القائمة على المعايير عالية الجودة، والسعي الدؤوب لرفع المعايير في هذا القطاع.

وعندما تأسست الشركة في العام 2015، فقد تم بناؤها على أساس نموذج التميز المستوحى من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وتحقيق التحول المنشود، وترسيخ الالتزام بالأداء والابتكار في جوهر أعمالها. وبفضل الاعتماد على هذه المبادئ الرائدة، تمكنت «أيه جي باور» من تحقيق النجاح في تزويد العملاء بتركيبات وخدمات عالية الجودة تلبي متطلباتهم، وتكون مناسبة لأغراضهم.

وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لشركة «أيه جي باور»: لقد تمكنت عائلة الغرير على مدى العقود الستة الماضية من التأسيس لإرث قوي يساعدها على إحداث فرق حقيقي في المجتمع، من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. ويتم تضمين هذه القيم التراثية في صميم أعمالنا عبر المجموعة، حيث ننطلق من هدفنا المتمثل في «الارتقاء بجودة الحياة». ويعتبر هذا الهدف جزءاً لا يتجزأ من صميم هويتنا في «أيه جي باور»، كما نسعى جاهدين لإضافة القيمة إلى كل ما نقوم به في كل يوم.

وأضاف: بناء على ذلك، يشرفنا الحصول على جائزة دبي التقديرية للجودة 2021 عرفاناً بالتزامنا لتحقيق التميز الذي نستلهمه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما يسرنا في هذه المناسبة الإعراب عن شكرنا لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي على هذا التكريم الذي ما كان ليتحقق لولا جهود فريقنا الذي بذل كل جهد مستطاع لدعم تركيزنا المستمر على الارتقاء بالأداء.

والعمل باستمرار وفق معايير الجودة العالية. إن هذه تعدّ مجرد بداية رحلتنا، وفي الوقت الذي نواصل فيه المضي قدماً في مسيرتنا، فإننا نقوم بذلك مع التركيز على التميز، والتطلع إلى الارتقاء بمعايير قطاع البناء.

وقال إيه جي دوريراج، رئيس قسم مشاريع الطاقة في أبوظبي والمنطقة الغربية: إن التزامنا إزاء تبني أفضل الممارسات الدولية ومعايير الجودة يمثل مكوناً أساسياً من روح «إيه جي باور». ويأتي هذا التكريم من قبل جائزة دبي للجودة للتأكيد على جودة عمل فريقنا. وبما أن شركتنا نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، فسنظل ملتزمين بالتميز وخلق قيمة مستدامة لعملائنا.

وقال افتكار تي، رئيس قسم مشاريع الطاقة في دبي والإمارات الشمالية: لقد سعدنا بحصولنا على جائزة دبي التقديرية للجودة التي تعد نموذجاً قوياً على تفاني شركتنا لضمان تقديم خدمات بأعلى مستويات الجودة والمعايير لعملائنا. وعلاوة على ذلك، فإنها تعكس تفاني أعضاء فريقنا الذين يعتبرون اللاعبين الرئيسيين في ضمان استمرار مساعينا لبناء سمعتنا المتميزة. ونتطلع لمواصلة هذه الرحلة من أجل تقديم حلول الطاقة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد.

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