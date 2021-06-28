«بوست باي» تغلق جولة استثمار مع «أيه بي فنتشرز» و«افتر باي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «بوست باي» للشراء الآن والدفع لاحقًا عن حصولها على استثمار استراتيجي من شركتي «أيه بي فنتشرز» و «افتر باي» العالمية الرائدتين في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا. يمثل هذا الاستثمار دفعة هامة في مسيرة التقنية المالية في الشرق الأوسط ويمكن شركة بوست باي من الارتقاء بتوفير أفضل الخدمات لمجموعات التجزئة والعلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعمل «بوست باي» مع مئات الشركات ذوي العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما في ذلك «اتش اند ام»و«فوت لوكر» و «ديرمالوجيكا» والتجار الإقليميين مثل «انترتينر» و«كي كال» و «سكوات ولف».

وقال طارق شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوست باي»: «نحن ممتنون للغاية ومتحمسون لأن تكون»أيه بي فنتشرز «و»افتر باي«جزءًا من قاعدة المستثمرين لدينا. تعتبر شركة»افتر باي«من رواد حلول التمويل بدون فوائد، ونحن فخورون بهذا التعاون والفرصة للعمل معاً. إن هذا الاستثمار الاستراتيجي لا يوفر فقط التمويل اللازم لشركة»بوست باي«لتسريع وتيرة نمو الأعمال، بل ويسهم في توفير فرصة للتعاون وإضفاء المزيد من المعرفة والخبرات المتراكمة لتعزيز عملية توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف أنتوني آيزن، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس في «افتر باي»، نحن متحمسون للغاية لتقديم الدعم لشركة «بوست باي» لتوسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط. وقد شهدنا بشكل مباشر الانتشار المذهل لهذه الفكرة على مستوى العالم وليس لدينا أدنى شك بأن شركة «بوست باي» ستقدم أفضل الحلول لمنطقة الشرق الأوسط «.

وقال هين فوغل، الرئيس التنفيذي لدى»أيه بي فنتشرز «نؤمن بأن شركة»بوست باي«تتمتع بفريق عمل ومنتج قوي، ولديها قاعدة شركاء متينة يضمن لها الريادة في أسواق المنطقة. نحن فخورون كوننا جزءًا من هذه الرحلة في منطقة الشرق الأوسط الذي يشهد نمواً مذهلاً. استثمارنا في مجال الشراء الآن والدفع لاحقاً يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا، كما ويُكمّل استثماراتنا الأخرى في آسيا».

وبالإضافة إلى الاستثمار من «افتر باي» و «أيه بي فنتشرز» ( المتوقع استكماله في الأيام المقبلة)، ستقوم «أيه بي فنتشرز» بترشيح مدير للانضمام إلى مجلس إدارة شركة «بوست باي».

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