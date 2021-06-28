ميركاتو يستقبل زوار مفاجآت صيف دبي بعروض ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

يستقبل مركز ميركاتو الزوار في عيد الأضحى المبارك بعروض ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى، ومع تزامن عيد الأضحى مع مفاجآت صيف دبي، سيتمكن الزوار من الاشتراك بعرض تسوق واربح في ميركاتو وتاون سنتر جميرا والفوز بجوائز أسبوعية بقيمة 10,000 درهم نقداً.

وسيستمتع الزوار في عطلة عيد الأضحى بحضور العروض المسرحية والفعاليات الترفيهية من 20 يوليو وحتى رابع أيام العيد حيث عروض السيرك الأفريقي، الفرق الجوالة، وورش عمل للأطفال. كما أن الأطفال على موعد مع الساحر المحبوب فيل الذي سيقدم لجمهوره عرضاً خاصاً للعيد.

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