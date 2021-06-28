شراكة بين مؤسسة سعود و«آفاق الإسلامية» لتمويل المشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

وقعت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مذكرة تفاهم مع آفاق الإسلامية للتمويل؛ لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لعضوية المؤسسة.

وقع المذكرة عن المؤسسة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا للمؤسسة وعن آفاق الإسلامية راشد القبيسي بصفته الرئيس التنفيذي. وتدعم المذكرة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس الخيمة. وتوفر لهم ضمان القروض والاقتراض من آفاق الإسلامية للتمويل بهدف دعم مشاريعهم لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد يوسف إسماعيل حرص المؤسسة على التواصل مع كل الجهات والمؤسسات التي من شأنها أن تدعم أصحاب المشاريع في تأسيس الشركات الناشئة بتقديم حلول تمويلية، مشدداً على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصاد أي إمارة.

وشدد على أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، مضيفاً أن مذكرة التفاهم مع آفاق الإسلامية للتمويل ستساعدنا في تسهيل التمويل من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، بغرض إتاحة المزيد من المرونة التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذا التعاون لن يقتصر على التمويل والاقراض فحسب، بل سيكون هناك تعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة الترويجية لأصحاب المشاريع. وسيمتد للإعلان عن خدمات كلا الطرفين عبر الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاص بمؤسسة سعود وآفاق الإسلامية للتمويل، مع تقديم الأخيرة خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة من تدريب وإرشاد وأبحاث سوق ودراسة جدوى.

وقال راشد القبيسي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في السياق الطبيعي الذي ننتهجه في «آفاق»، ويتوافق مع سعينا المتواصل لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة رأس الخيمة والدولة والمنطقة، انطلاقاً من قناعتنا بأنّ هذه الشركات تشكل قوّة دافعة لنموّ كل الاقتصادات في العالم.

وأضاف: مذكرة التفاهم هذه ستساهم في تعزيز الاستراتيجيات والخطط الفعالة المحفّزة على الابتكار، ونشر ثقافة الأعمال في أوساط الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئةٍ صالحة كفيلة بجذب أصـحاب الأفـكار المبدعـة، لتحويـلها إلى مشــاريع مســتقبلية ناجحة تساهم في نموّ اقتصادنا الوطني، وتجعلنا في الوقت ذاته شركاء لهذه الشريحة من أبناء المجتمع في تحقيق آمالهم، ولعب دورهم الوطني الفعال.

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