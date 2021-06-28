«جلف كابيتال» و«ميد» تحتفلان بـ 10 سنوات من دعم الشركات الصغيرة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

تحتفل «جلف كابيتال» و«ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، بالذكرى السنوية العاشرة للشراكة بينهما، حيث تم الكشف عن خطة عمل برنامج «جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس»، في نسخته لعام 2021، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تخطيط وتحفيز الممارسات المستدامة والآمنة، والتطلع نحو مواصلة مسيرة النجاح، خلال العقد القادم، في إطار سلسلة الأنشطة التي تنظمانها.

ورغم الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كوفيد 19، شهدت دبي وحدها إصدار 42,640 ترخيصاً تجارياً جديداً في عام 2020، بزيادة 4 % عن عام 2019، ما يعكس مستوى طموح رواد الأعمال ومدى مرونتهم، وما يبذلون من جهد لمواصلة مسيرة ازدهار قطاع الشركات الصغيرة.

وسينطلق البرنامج في يوليو، ضمن فعالية «جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس لايف»، وهي عبارة عن سلسلة من الندوات الافتراضية، والمصمّمة لتزويد مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات والدعم، بما يكفل تحقيق أهدافها التجارية. وستُبثّ الندوة الأولى ضمن سلسلة من أربع ندوات عبر الإنترنت، في 6 يوليو 2021، تحت عنوان «استراتيجيات التدفق النقدي»، ويشارك فيها رواد القطاع من بيهايف للتكنولوجيا المالية (فينتيك)، وبنتون جروب، وصندوق سمارت ستارت، و«جلف كابيتال»، لمناقشة الخيارات والاستراتيجيات التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير أعمالها.

وشهدت نسخة 2020 من «جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس لايف»، تقديم 750 طلب تسجيل، وبلغت نسبة الإقبال 95 %. وستركز الندوات وجلسات الحوار هذا العام، على أهمية الاستثمار في الخيارات التكنولوجية الصحيحة، وإدارة التدفق النقدي، وتحسين سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، مع توظيف الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في ممارسات الشركة.

وستستمر الندوات حتى أكتوبر، بينما تُعقد قمّة «جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس»، ليوم واحد، في 8 سبتمبر. والقمّة عبارة عن مؤتمر افتراضي، يضم جلسات حوار ونقاش، وتتيح الفرصة للتواصل وتعزيز العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل أهداف البرنامج في تحفيز الأفكار، وتشجيع روّاد الأعمال، ومالكي الشركات الصغيرة، على إعادة ترتيب أولوياتهم، والتواصل مع العملاء والشركاء والمشرفين والمستثمرين.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: يسرنا الاحتفاء بالذكرى العاشرة لشراكتنا مع ميد، ودعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث نؤكد حرصنا على مواصلة تزويد الشركات الصغيرة بالموارد والمعرفة، بما يكفل تحقيق النجاح خلال العقد المقبل وما بعده.

وسيختتم البرنامج بتوزيع «جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» في 24 نوفمبر. وتتيح الجوائز، التي تتوج مسيرة 10 سنوات من تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في المنطقة، لتلك الشركات، فرصة استعراض ممارساتها التجارية، وإبراز مميزاتها، واكتساب رؤى قيّمة من المشرفين ولجان التحكيم. وباب المشاركة مفتوح، على أن يتم تقديم الطلبات قبل 24 سبتمبر.

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