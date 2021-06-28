«غرفة الشارقة» تُطلق منصة للمسؤولية المجتمعية لتحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بالإمارة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، «منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» إحدى مبادراتها الرامية إلى تحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة، عبر ترسيخ ورفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعوة شركات القطاع الخاص للمساهمة ودعم المبادرات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر الغرفة شهده عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، وحضره من خلال تقنية الاتصال المرئي نها الهرمودي مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وجاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، وهند الحويدي مدير برامج التوعية في شركة بيئة.

وأشار عبد الله العويس إلى أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تفتح أبواباً جديدة لهم ليحددوا أهدافهم الملزمة تجاه مجتمعهم، فهي ليست تبرعات مادية تُدفع، وإنما هي في جوهرها المواءمة بين أهداف الشركات الساعية إلى الربح وأهداف المجتمع الراغب في التنمية والتطور، عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وتفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية للدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.

مشيرا إلى أن هذا هو النهج الذي تحرص الغرفة على ترسيخه من خلال رؤية ورسالة واضحتي المعالم تستهدفان الاستدامة في الأعمال والاقتصاد، لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الإمارة، عن طريق رعاية البرامج الإنسانية وإطلاق حزم من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة.

جهود رائدة

ونوه العويس إلى جهود دولة الإمارات الرائدة في العطاء الإنساني ودورها البارز عالمياً في دعم الشعوب المعوزة من خلال مؤسساتها ومبادراتها الحكومية والمجتمعية المتعددة، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة الذين يلهمون العالم بأساليب مبتكرة في مد يد العون لكل محتاج، مشيراً إلى أن منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، ستكون علامة تجارية يتم من خلالها تقييم تميز شركات القطاع الخاص في الإمارة في برامج الاستدامة المجتمعية والمساهمة في إحداث تغيير ملموس في المجتمع والبيئة من حولنا.

شراكات تنموية

واستعرضت نها الهرمودي أهداف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، المتمثلة بزيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل شراكات تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.

وتحفيز الشركات من خلال وضع سياسة عامة للامتيازات، فضلاً عن تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية، لافتة إلى أن الصندوق هو جهاز اتحادي يعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة مع وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية.

مشاركة مجتمعية

من جهته أكد جاسم البلوشي أن مصرف الشارقة الإسلامي يحرص على الالتزام بمسؤوليته تجاه خدمة المجتمع، من خلال دعم المبادرات والأنشطة والمؤسسات التطوعية، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، بضرورة التزام الجهات الخاصة والحكومية بمسؤولياتها المجتمعية وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاح الأعمال والمبادرات التطوعية«

شراكة استراتيجية

وأشارت هند عبد الحويدي إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة بيئة مع غرفة الشارقة في العديد من المجالات البيئية والتي تندرج في إطار التعاون البناء لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.

وذلك تجسيداً لرؤية قيادة إمارة الشارقة التي جعلت الحفاظ على البيئة واستدامتها أبرز أولوياتها، وأوضحت أن»بيئة«أطلقت مدرسة»بيئة للتثقيف البيئي) التي تهدف إلى إنشاء جيل مثقف من الشباب الذين يتحملون المسؤولية، كما تسعى إلى زيادة الوعي البيئي وغرس المسؤولية لدى الطلبة، وقد استطاعت المدرسة الوصول إلى أكثر من 170 ألف طالب و5 آلاف عضو بالهيئة التدريسية حتى الآن، لضمان مستقبل أكثر استدامة.

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