تعاون بين «رأس الخيمة لتنمية السياحة» و«آرتون كابيتال» لتنشيط السياحة والاستثمارات في الإمارة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن برنامج استراتيجي واستثماري مؤثر يحمل عنوان «اختر رأس الخيمة» (SelectRAK)، من شأنه المساهمة في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كواحدة من أبرز الوجهات المفضلة للسياحة والاستثمارات والتجارب الفاخرة بأسعار في المتناول. ويأتي إطلاق المبادرة التي تحظى بدعم حكومة الإمارة بالتعاون مع شركة «آرتون كابيتال» المتخصصة في مجال الاستشارات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى دفع عجلة النشاط السياحي والاستثماري في الإمارة عبر المزايا الواسعة التي يقدمها للمستثمرين مثل تأشيرة الإقامة طويلة الأمد وفقاً لمعايير تضعها الحكومة، وبالتالي تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والضيافة والتعليم والتجارة والتجزئة وتوفير فرص العمل الجديدة ومساعدة الشركات والمؤسسات المحلية على النجاح والازدهار.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى دعم المستثمرين في تسجيل الشركات العالمية وتشغيلها في الإمارة ومساعدتهم على السكن والاستقرار وسط الأجواء الطبيعية الساحرة التي تزخر بها الإمارة. وسيحصل جميع المستثمرين الذين يحققون المعايير المنصوص عليها في اللوائح الحكومية على تأشيرات الإقامة طويلة الأمد.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن المبادرة الجديدة ستسهم في إحداث تأثير إيجابي واسع عبر استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب والكوادر البشرية الموهوبة إلى إمارة رأس الخيمة.

وأضاف: «تأتي المنصة الاستراتيجية الجديدة لتوفر نقطة انطلاق متكاملة للترويج لإمارة رأس الخيمة وتسليط الضوء على معالمها السياحية الرائدة وما توفره من فرص لمزاولة الأعمال وتأسيس الاستثمارات، إضافة إلى أنماط الحياة المتنوعة التي تنفرد بها عن أجواء المدن الصاخبة.

ونهدف من خلال هذه المبادرة المبتكرة للترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة ودعم مختلف قطاعاتها الاقتصادية في الوقت نفسه، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد لترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات المفضلة للعيش والعمل على حد سواء».

يتمحور تركيز مبادرة «اختر رأس الخيمة» حول تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها: «وجهة أصيلة للرفاهية بأسعار في المتناول»، كما أنها ستسلط الضوء على مزاياها المتفردة مثل المعالم السياحية الجبلية والبحرية والبرية المتنوعة؛ وصولاً إلى مستويات الحياة المتميزة التي تقدمها؛ وفرص الأعمال المتنوعة والإرث الثقافي والتاريخي العريق.

وتركز شركة «آرتون كابيتال» على تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. وقال أرماند آرتون، مؤسس ورئيس «آرتون كابيتال»:

تتمتع إمارة رأس الخيمة بالعديد من المقومات المتميزة والفرص الواعدة، ونتطلع قدماً لدعم مبادرة (اختر رأس الخيمة) الطموحة بالخبرات التي اكتسبها فريقنا على مدار 20 عاماً، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تسليط الضوء على مزايا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة على مستوى العالم.

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