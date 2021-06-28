مدينة الشارقة المستدامة تفوز بجائزة التميّز العقاري

المصدر: الشارقة – البيان

فازت مدينة الشارقة المستدامة، أحد مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بجائزة التميّز العقاري لعام 2020 من قِبل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

والجائزة هي مبادرة صادرة عن حكومة الشارقة تهدف إلى دعم القطاع العقاري من خلال تكريم الإنجازات المبدعة والمتميّزة في المجال وتحفيز النشاط والاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصاد الإمارة.

وقال يوسف المطوّع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: تعزز هذه الجائزة رؤيتنا وسعينا الدائم لإحداث تغيير لافت في القطاع العقاري من خلال اعتماد أحدث التقنيّات الصديقة للبيئة وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في البناء، كما تأتي تقديراً لكافة الجهود التي نبذلها في مدينة الشارقة المستدامة لتطوير مفهوم مدن المستقبل والتخطيط المدني مع أفكار تضمن استدامة الحياة للأجيال المقبلة.

واستحقّت مدينة الشارقة المستدامة التي تُعدّ ثمرة تعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «دايموند ديفلوبرز» للتطوير العقاري، الجائزة بفضل التزامها الراسخ بتلبية أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

ومدينة الشارقة المستدامة مشروعٌ الاستخدامات يمتدّ على مساحة تبلغ 7.2 ملايين قدم مربّع في ضاحية الرحمانية بإمارة الشارقة، ويتضمّن مساكن مؤلّفة من ثلاث، وأربع وخمس غرف نوم من طراز «وحدة جانبية» و«وحدة وسطية»، والتي تتميّز جميعها بتصميمها العصري وهندستها المبتكرة التي تركّز على الاستفادة من المساحات بأفضل شكلٍ ممكن.

تصميم

وجرى تصميم مدينة الشارقة المستدامة بهدف التخفيف من البصمة الكربونية في إمارة الشارقة، حيث تعمل المدينة بالطاقة الشمسية بنسبة 100٪، وتعيد تدوير 100٪ من المياه والنفايات، إلى جانب زراعة الخضر والفاكهة.

كما أنها مصممة بشكل يشجّع على ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشي، واستخدام التنقل النظيف. ومن خلال المرافق الاجتماعية مثل الحدائق، وصالات اللياقة البدنية، وأحواض السباحة، والمدرسة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية والركض، تهدف مدينة الشارقة المستدامة إلى تحسين جودة حياة السكان وتوفير متطلبات وتوجهات الأجيال المقبلة، فضلاً على دعم فرص الأبحاث المتخصصة في كيفية عمل المجتمعات السكنية على تقليل الانبعاثات الكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز