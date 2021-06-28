«تريدويند» تقدم تمويلًا تجاريًا لشركة لخدمات الطباعة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة تريدويند الشرق الأوسط، المتخصصة في التمويل التجاري، صفقة تمويلية تقدم بموجبها 5 ملايين دولار أمريكي لشركة لخدمات الطباعة في دبي.

وسيتم استخدام هذه الأموال لدعم متطلبات السيولة دون إضافة ديون خارجية على كاهل الشركة، الأمر الذي يتيح تحقيق مدفوعات فورية من المشترين، ويؤدي إلى تحسين أداء الشركة.

وتقدم الشركة التي تتخذ من المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) مقرًا لها، مجموعة من خدمات الطباعة الشاملة، بما في ذلك موجز التصميم، والتصميم والموافقات ذات الصلة، بالإضافة إلى المنتج النهائي للطباعة باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة في السوق. كما تقدم الشركة أعمال الطباعة الرقمية لجميع المتطلبات التجارية، مثل الكتب والمفكرات والملصقات وأغلفة المنتجات ووحدات العرض المستقلة المصممة حسب الطلب.

وفي سياق تلبية الاحتياجات والمتطلبات المعقدة لشركة الطباعة، وضعت تريدويند خطة تمويل مخصصة مع فترة تنفيذ سريعة. وبفضل هذا التمويل، ستتمكن شركة الطباعة من زيادة رأس المال التشغيلي بما يتيح لها دفع فواتيرها بشكل أسرع وتعزيز علاقاتها مع مورديها، وأيضًا التعامل مع المزيد من الطلبيات وزيادة إنتاجها.

وقال سهيل زالي، المدير التجاري الإقليمي لدى شركة تريدويند الشرق الأوسط: سعداء بهذه الشراكة وتقديم منتجاتنا وحلولنا المبتكرة المصممة حسب الطلب ومتعددة الاستخدامات، والتي تتضمن شروطًا وأحكامًا معقولة. وقد تمكنت شركة الطباعة بفضل قابلية التوسع لهذا التسهيل التمويلي من الحصول على التمويل الكافي لتنمية أعمالها.

وبدأت الشراكة بين تريدويند ومزود خدمات الطباعة منذ أكثر من 4 سنوات، وواصلت النمو منذ ذلك الحين. وتتعاون تريدويند حاليًا مع بعض من أفضل الشركات العاملة في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل كمدينين ضمن علاقة الشراكة هذه. وقامت شركة الطباعة حتى الآن بتسديد نحو 2.5 مليون دولار من مستحقات شركة الأدوية و10 ملايين دولار من مستحقات الأعمال التجارية لقطاعات مختلفة تابعة لشركة مستحضرات التجميل.

وتأسست تريدويند التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها في 2000. وأنشأت الشركة شبكة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات وبنغلاديش والبرازيل وبلغاريا والصين وهونغ كونغ وهنغاريا وأيسلندا والهند وباكستان وبيرو وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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