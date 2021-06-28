«إحصائية الشارقة» تحصل على 4 شهادات «آيزو»

المصدر: الشارقة – البيان

حصلت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة على 4 شهادات من «المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس- آيزو» تأكيداً لريادتها وجهودها في تقديم خدمات نوعية وذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين من المؤسسات الحكومية والبحثية وقطاع الأعمال، وتضمن في الوقت ذاته الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور ومواكبة تطلعت الإمارة التنموية.

وشملت الشهادات الـ 4، شهادة: نظام إدارة الجودة ISO 9001 وهو المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة، وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات 27001 ISO وهو معيار يثبت أن الأنظمة المخصصة لإدارة أمن المعلومات في المؤسسة تتماشى مع المعايير التكنولوجية والتنفيذية والإجرائية والبشرية والبيئية للشهادة، وشهادة نظام إدارة الابتكار ISO 56001 .

وهو معني بتقييم أداء الابتكار في المؤسسة، حيث يوفر هذا المعيار الإرشادات اللازمة لإنشاء وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الابتكار لاستخدامه في جميع المؤسسات، وشهادة نظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين ISO 10004 ويتخصص برصد وقياس رضا المتعاملين.

مشاريع

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: تؤكد شهادات «الآيزو» العالمية التي نالتها الدائرة تبنيها أفضل الممارسات في المسوحات الإحصائية ومشاريع التنمية المجتمعية التي تنفذها، وتميزت عملية الحصول على هذه الشهادات بدقتها الشديدة وصرامتها، حيث أسهمت آليات العمل الشاملة والمبتكرة المطبقة في الدائرة، والتزامها بالجودة، وخبرة موظفيها، في نجاحنا للحصول على هذه الشهادات.

معايير

وأوضح الشيخ محمد القاسمي: أن الدائرة لم تلتزم بإثبات قدرتها على تقديم الخدمات التي تلبي أعلى المعايير العالمية في مجال الإحصاء والبيانات فحسب، وإنما بالتأكيد أيضاً على مساعيها الحثيثة لاستدامة التحسين والتطوير.

مبيناً أنه لطالما أكدت قيادتنا الرشيدة على أهمية البيانات الإحصائية في دفع عجلة التنمية وتعزيز النهوض بالمجتمعات والشعوب، حيث وفرت هذه الإنجازات الجديدة لكبار المسؤولين والباحثين وفرق الاستبيانات وجمع البيانات في الدائرة أدوات جديدة لمواصلة دورهم وإسهاماتهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تركز على الإنسان.

استبيانات

وتعد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المؤسسة الحكومية المعنية بإجراء الاستبيانات الرئيسية في الإمارة، مثل «تعداد الشارقة» الذي يوفر بيانات إحصائية دقيقة موثوقة حول الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، وغيرها من القطاعات في الإمارة.

ومشروع «تحديث» الذي يوفر بيانات محدثة حول الأحوال المعيشية لمواطني الإمارة بشكل عام، ودراسة «اتجاهات المواطنين في إمارة الشارقة نحو الإنفاق على الزواج» التي قدمت قراءات واضحة حول تكاليف الزواج في مجتمع إمارة الشارقة، وغيرها من المشاريع، كما تحرص الدائرة على استخدام نماذج إحصائية وأنظمة جمع بيانات عالمية حول استراتيجيات التنمية البشرية والبنى التحتية لمساعدة الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاستناد إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

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