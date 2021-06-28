إنتركونتيننتال توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق للمجموعة بنخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، اتفاقية إدارة مع شركة أريبيان ساند ريل إستيت لجلب علامتها التجارية المتميزة «فوكو» إلى نخلة جميرا بدبي.

وسيضم فندق «فوكو دبي بالم جميرا» 141 غرفة ومن المقرر أن يفتح أبوابه للنزلاء في ديسمبر 2021.

وينضم الفندق الجديد إلى سلسلة فنادق «فوكو» في دبي التي تشمل فندق «فوكو دبي» في شارع الشيخ زايد، كما سيفتتح قريباً فندق «فوكو بونينجتون جميرا ليكس تورز دبي».

وسيكون فندق «فوكو دبي بالم جميرا» جزءاً من منطقة عصرية تم إطلاقها مؤخراً تسمى «بالم ويست بيتش» طورتها شركة نخيل لتضم مطاعم متنوعة وممشى رائعاً على طول الشاطئ.

وسيضم فندق «فوكو دبي بالم جميرا» إلى جانب غرف النزلاء غرفة اجتماعات بمساحة 55 متراً مربعاً وصالة ألعاب رياضية ومسبحاً ومنتجعاً صحياً، لتلبية متطلبات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء. كما سيوفر الفندق 4 خيارات مختلفة ومتميزة لتناول الطعام.

وقال هيثم مطر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال: كخطوة إضافية ضمن استراتيجية نمونا وتوسعنا في المنطقة والإمارات على وجه الخصوص، يسعدنا أن نتعاون مع شركة أريبيان ساند ريل إستيت لافتتاح فندق فوكو دبي بالم جميرا الجديد في دبي.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، فنحن على استعداد تام للدخول بقوة والتميز في هذا الموقع الحيوي والمتميز. وأضاف: اكتسبت علامة فوكو التجارية عبر الفنادق حديثة البناء وتلك التي تم تحويلها زخماً هائلاً في سوق الشرق الأوسط وكسبت ثقة مالكي الفنادق وحب نزلائنا. ونفخر اليوم بتوسيع وجود هذه العلامة التجارية المميزة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وقال محمد الأحمد، مدير العمليات لدى شركة أريبيان ساند ريل إستيت: يسرنا التعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال لتوسيع وجود علامة فوكو التجارية في المنطقة عبر افتتاح فندق فوكو دبي نخلة جميرا. ويسعدنا أيضاً انضمامنا إلى مجموعة إنتركونتيننتال بسرعة كبيرة من خلال عملية تحويل بسيطة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق وأن يكون على أتم استعداد للترحيب بالنزلاء نهاية العام الجاري. وسينضم فندق «فوكو دبي بالم جميرا» إلى مجموعة فنادق فوكو في الشرق الأوسط وأفريقيا. والمحفظة تضم 4 فنادق قيد التشغيل و5 قيد التطوير والإنشاء.

وتدير مجموعة فنادق إنتركونتيننتال حالياً 100 فندق وتضم 8 علامات تجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك: إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوتيل إنديجو وهوليداي إن وهوليداي إن إكسبرس وستايبريدج سويتس وفوكو وسيكس سنسز، إضافة إلى 45 فندق آخر قيد التطوير من المقرر افتتاحه خلال الـ3-5 سنوات المقبلة.

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