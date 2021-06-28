كارفور تطلق تخفيضات كبرى ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام

المصدر: البيان

أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن إطلاق "تخفيضات منتصف العام" لمدة ثلاثة أيام من اليوم وحتى 30 يونيو، ويمكن لعملائها الاستفادة من خصومات تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من المنتجات، على الموقع الإلكتروني وتطبيق كارفور.

وتأتي هذه التخفيضات استجابة للتفاعل الكبير الذي شهدته كارفور في مايو الماضي مع تخفيضاتها الكبرى لثلاثة أيام، وستساعد عملاءها على الحصول على المنتجات التي يرغبون بها، بأسعار لا مثيل لها في الإمارات.

وتتضمن الفئات التي يشملها مهرجان التسوّق المستمر لثلاثة أيام الإلكترونيات والبقالة اليومية والعناية الشخصية وغيرها، وتشمل العروض تخفيضات بنسبة 70% على سماعات "بيتس" و40% على المكنسة الكهربائية "دايسون CY60 سينيتك بيغ بول أنيمال برو" بقوة 600 وات، و50% على مسحوق غسيل "أريال".

وحرصت كارفور في العامين الماضيين على متابعة سلوكيات المستهلكين وعادات التسوق، ولاحظت ارتفاعاً في مبيعات الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والحواسب المحمولة خلال شهر يونيو، ما دفعها إلى توسيع نطاق التخفيضات لتشمل 70 بالمئة على الأجهزة الإلكترونية، و50 بالمئة على الحواسب المحمولة، و25 بالمئة على الهواتف الذكية، ما يعد خبراً ساراً لكل من ينوي شراء حاسوب محمول أو هاتفاً ذكياً أو أي جهازٍ إلكتروني جديد.

وتأتي تخفيضات منتصف العام في توقيت ملائم لمساعدة سكان الإمارات أثناء تسوّقهم وتأمين مختلف احتياجاتهم ولوازمهم الترفيهية. وتعاونت كارفور مع مورّديها وشركائها لتقديم أفضل العروض، وضمان قيمة استثنائية لعملائها في هذه الحملة عبر الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز