التضخم في الإمارات يتراجع 0.54% في ابريل

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات 0.54% على أساس سنوي خلال ابريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.44% مقارنة بشهر مارس المنصرم.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للعام الجاري سالباً عند حوالي 0.3% خاصة في النصف الأول من العام الجاري في ضوء استمرار تعافي سوق العقارات والاستهلاك الخاص، على أن يبدا الانتقال إلى المنطقة الإيجابية في النصف الثاني من العام الجاري.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.22 نقطة في ابريل الماضي مقابل نحو 106.8 نقطة في ابريل 2020، ومقابل 105.75 نقطة في مارس 2021.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 7مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.28% والأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 3.52% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 0.1% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 7.16% والتبغ 0.55% والاتصالات بنسبة 0.37% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.15%.

بينما ارتفع على أساس سنوي 5 مجموعات تصدرهم خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 9.29%، وخدمات الصحة 0.29% والتعليم (تشكل 7.7) 1.43%، والترويج والثقافة 1.44% والمطاعم والفنادق 0.45%.

وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب صعود 5 مجموعات رئيسية تصدرها التبغ بنسبة 0.02% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.24% وخدمات النقل بنسبة 2.32% والترويج والثقافة بنسبة 6.98%، فيما استقرت مجموعة خدمات الصحة وانخفضت 7 مجموعات شملت الأغذية والمشروبات بنسبة 0.26% والملابس والأحذية بنسبة 0.02% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.16% والاتصالات 0.23% والتعليم 0.01% والمطاعم والفنادق 0.02% والسلع والخدمات المتنوعة 0.25%.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.53% في أبوظبي و0.17% في دبي و0.56% في الشارقة و0.57% في عجمان و0.29% في أم القيوين و0.63% في رأس الخيمة و0.71% في الفجيرة.

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