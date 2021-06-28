أثرياء «وول ستريت» يتدفقون على دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

يتدفق على دبي حالياً وبغزارة أثرياء سوق «وول ستريت» الأمريكي، سواء كانوا مسؤولين مصرفيين كباراً أو رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية، في ظل انتعاش صناعة الفعاليات في المدينة وعودتها لما كانت عليه، بعد توقفها في كثير من أنحاء العالم بسبب تداعيات الجائحة.

ونشرت وكالة بلومبرغ، أمس، تقريراً عن استقطاب فعاليات دبي لمجتمع المال القادم من «وول ستريت»، قالت فيه إنه رغم توقف صناعة الفعاليات في العالم فإنها لم تتوقف في دبي وعادت الأعمال التجارية والفعاليات الحضورية إلى مستواها الطبيعي، حيث تمضي الإمارة بسرعتها الكاملة في استضافة الفعاليات الحضورية، معتمدة على تخفيف القيود العالمية على السفر، وامتلاكها لواحد من أكثر المطارات اتصالاً، إضافة إلى برنامج التطعيم السريع ضد كورونا في الإمارات.

أثرياء «وول ستريت» يتدفّقون على دبي

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