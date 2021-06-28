«ألفا ظبي القابضة» تبدأ التداول في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبدء تداول أسهمها تحت رمز «AlphaDhabi».

وتأسست الشركة في 2008، وهي واحدة من أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الإمارات والشرق الأوسط. وشرعت الشركة مؤخراً في بناء محفظة متنوعة، تدير 25 كياناً فرعياً، ضمن قطاعاتها الرئيسة الخمسة، للصناعات والرعاية الصحية الميدانية والرقمية، واستثمارات رأس المال، والبناء والضيافة. وأقيمت مراسم قرع الجرس في سانت ريجيس في السعديات، أحد فنادق ألفا ظبي، والذي استحوذت عليه الشركة مؤخراً. وشهد الحدث عدد من أعضاء فريق إدارة من ألفا ظبي القابضة، والشركة العالمية القابضة، وسوق أبوظبي، وذلك بالتماشي مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة.

ثقة

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة: الإدراج دليل واضح على الثقة الممنوحة لشركة ألفا ظبي، في رحلتها لتصبح شركة قابضة استثمارية معترف بها عالمياً، ولدعم خطط النمو لدينا في قطاعاتنا الرئيسة، مثل الرعاية الصحية واستثمارات رأس المال والبناء والضيافة.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يشكل إدراج «ألفا ظبي» في السوق دليلاً قوياً على الثقة التي يحظى بها السوق، ويعكس نجاح استراتيجية ADX One، في إنشاء منظومة دينامية لسوق الأسهم وسوق السندات.

وقال سيد شعيب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: تتمتع الشركة بإمكانات كبيرة، وهي تدخل الآن مرحلة توسع واعدة، ومما لا شك فيه، أن هذا الإدراج سيساعد في دعم هذه المرحلة.

الإدراج 99 بالسوق

وقال سعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: يسرنا استضافة «ألفا ظبي» في الإدراج الـ 99 في سوق أبوظبي. ونجحت الجهود التي بذلناها لتحفيز عمليات الإدراج، وهو ما يتجلى واضحاً في أدائنا القوي هذا العام حيث وصلت القيمة السوقية للسوق خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى مستوى قياسي تجاوز 950 مليار درهم. كما يعتبر المؤشر العام للسوق حالياً رابع أفضل مؤشر أسهم أداءً في العالم.

وقال حمد العامري، العضو المنتدب لألفا ظبي القابضة: شهدنا نمواً كبيراً في الإيرادات في الربع الأول. ونتطلع إلى النصف الثاني من 2021 وما بعده بتفاؤل متجدد.

حديد وفولاذ

يعتبر الحديد والفولاذ من أكثر السلع تداولاً في «جافزا»، التي تضم 997 شركة متخصصة في هذا القطاع من 88 دولة، تقدم الدعم لنحو 14.400 عميل من عملاء الموانئ. وتبلغ المساحة التي يشغلها قطاع الحديد والصلب في المنطقة الحرة 3.3 ملايين متر مربع، وتضم مرافق متكاملة مخصصة لمنتجات الفولاذ والمعادن ومواد البناء.

مجلس الإدارة

بعد الإدراج، سيتألف مجلس إدارة ألفا ظبي، من محمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيس مجلس الإدارة. سيد بصر شعيب نائب رئيس مجلس الإدارة. حمد العامري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صوفيا عبد اللطيف لاسكي، وسلطان ضاحي سلطان معسم الحميري.

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