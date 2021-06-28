موانئ دبي العالمية تدير تصدير 75 ألف طن من حديد «كوناريس» إلى أمريكا الشمالية

المصدر: دبي - البيان

نفذَ ميناء جبل علي، المنشأة الرائدة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عملية تصدير 75.000 طن متري من حديد التسليح لصالح شركة «كوناريس»، للحديد والصلب التي تم تصديرها من ميناء جبل علي إلى أمريكا الشمالية، لتسهم بذلك موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، و«كوناريس» في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



وأنتجت «كوناريس» شحنة قضبان حديد التسليح في منشأتها ضمن المجمع الصناعي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وهي أول شحنة لشركة «كوناريس» يتم تصديرها إلى خارج الإمارات، وتولى ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية، بالكامل إدارة عمليات المناولة للشحنة.



وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: تعززت مكانة القطاع الصناعي بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثلة في «مشروع 300 مليار»، للنهوض بالقطاع في الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً، إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. كما أطلق صاحب السمو الهوية الصناعية الموحدة تحت عنوان «اصْنَع في الإمارات» للارتقاء بالمنتج الإماراتي وتعزيز تنافسيته عالمياً. ونعمل في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة، ونأمل من خلال تعاوننا مع «كوناريس»، أن ندعم جهود الدولة للوصول بالقطاع الصناعي إلى المركز الأول عالمياً.



وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: هذه خطوة جديدة في مسيرتنا لدعم الأهداف الوطنية. ويتزامن تصدير الشحنة مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مصنع «كوناريس» لحديد التسليح، أنتجنا خلالها 10 ملايين طن من الفولاذ، وبلغت إيراداتنا 10 مليارات درهم.



حديد وفولاذ



يعتبر الحديد والفولاذ من أكثر السلع تداولاً في «جافزا»، التي تضم 997 شركة متخصصة في هذا القطاع من 88 دولة، تقدم الدعم لنحو 14.400 عميل من عملاء الموانئ. وتبلغ المساحة التي يشغلها قطاع الحديد والصلب في المنطقة الحرة 3.3 ملايين متر مربع، وتضم مرافق متكاملة مخصصة لمنتجات الفولاذ والمعادن ومواد البناء.

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