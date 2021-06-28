«الياه سات» تحدد النطاق السعري لأسهم الطرح وتعلن بدء الاكتتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية شركة مساهمة عامة (الياه سات) بدء فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع اعتباراً من الأمس وحتى الثلاثاء 6 يوليو للأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات، في إطار الطرح المخصص للأفراد في الدولة، وحتى الخميس 8 يوليو للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب، في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 دراهم إماراتية للسهم الواحد. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 يوليو.

ويتيح هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في النمو الاستراتيجي للشركة الوطنية والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظلّ مبادلة مساهماً رئيسياً (مالك حصة أغلبية) في «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمثل أسهم الطرح نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ «المساهم البائع»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار. ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي في 14 يوليو، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

سجل متميز

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي على مر السنين، مما يؤهلنا بقوة لتوفير فرص جذابة ومجزية للمستثمرين المحتملين في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو الحلول التقنية والآفاق الواعدة لصناعات الفضاء في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو الياه سات وتطورها».

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