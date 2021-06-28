رسملة الأسهم تتجاوز 1.5 تريليون للمرة الأولى بتاريخها

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطت القيمة السوقية للأسهم المحلية حاجز 1.5 تريليون درهم في ختام جلسة أمس، للمرة الأولى في تاريخها بعد إدراج أسهم «إلفا ظبي»، المملوكة للعالمية القابضة، في سوق أبوظبي كثاني أكبر إدراج بعد «أدنوك للتوزيع». وصعد سوق دبي 0.47% ليقفل عند 2870 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك والخدمات والنقل والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 1.99%، محققاً أكبر وتيرة صعود يومية في شهر ونصف الشهر ليصل إلى 6706.65 نقاط على وقع مكاسب أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات أمام انخفاض البنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.79 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم في أبوظبي و174.02 مليوناً بدبي. وجرى تداول 365.3 مليون سهم موزعة بواقع 226.06 مليوناً في أبوظبي و139.27 مليوناً بدبي. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 1.13 تريليون درهم ودبي نحو 394.3 ملياراً. وبدأ التداول على «ألفا ظبي» بقيمة سوقية وصلت إلى 200 مليار درهم وبسعر 20 درهماً، وأغلق السهم في نهاية الجلسة عند 15 درهماً بعد التداول على 13.15 مليون سهم بقيمة 227.8 مليون درهم من خلال 1245 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.95% مع نمو «إعمار العقارية» 1.18% و«إعمار مولز» 1.4% و«ديار» 1.36% فيما استقر «إعمار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» و«داماك». وزاد قطاع البنوك 0.1% مدفوعاً بمكاسب «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع قطاع الاستثمار 1.3%. وزاد قطاع النقل 0.08%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 53 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 39.07 مليون درهم، ثم «السلام البحرين» 19.27 مليوناً. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 4.59%، فيما كان «آن ديجيتال سيرفس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.58%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 21.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 13.98% مع نمو «العالمية القابضة» 15% و«إشراق» 4.96%، بينما انخفض «الواحة كابيتال» 0.71%. وصعد قطاع الاتصالات 0.09%. وزاد قطاع العقار 1%. وصعد قطاع الطاقة 1.08% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 1.42% و«دانة غاز» 1.22% فيما انخفض «طاقة» 0.72%، ونزل قطاع البنوك 0.15%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 513 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 339.1 مليوناً. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.47%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 63.11 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار41.6 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار44.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 44.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 41.6 مليوناً.

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