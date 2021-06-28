المصدر: دبي ــ البيان

* دعت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز 400 مليون درهم من 24 يوليو لمساهمي الشركة المسجلين في 19 يوليو، على أن يكون موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي 25 يوليو وآخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب 5 أغسطس، ويغلق الاكتتاب في 11 أغسطس.

* وافق مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» على استقالة شيريش صاراف من منصبه عضوَ مجلس إدارة ونائب الرئيس. وتقرر تعيين فرح المزروعي لشغل مكانه واستكمال الفترة حتى مارس 2024.

* أعلن سوق أبوظبي تحديث سجل مساهمي «بنك الشارقة» في النظام الآلي لإدارة المقاصة بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 4.76% للمساهمين وتسجيلها بمحافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق 13 يونيو.

- اعتمدت عمومية آن ديجيتال سيرفسس القابضة بيانات 2020، وعدم توزيع أرباح والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بما يعادل قيمة علاوة الإصدار البالغة 6.846 ملايين دينار كويتي.

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