رسملة الأسهم تتخطى 1.5 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تشهد أسواق الأسهم المحلية حالة من الحراك والنشاط غير مسبوقة مدفوعة بجملة من المحفزات بدأت بتدشين اكتتاب أسهم «الياه سات»، مروراً بحالة التفاؤل مع قرب انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن أرباحهاً النصفية وسط توقعات بارتفاعها، وصولاً إلى إدراج «ألفا ظبي» كثاني أكبر إدراج في سوق أبوظبي بعد «أدنوك للتوزيع».

وأسهمت المحفزات في التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ أسواق المال مع تخطي قيمتها السوقية أمس 1.5 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، إضافة لدفع عجلة صعود غالبية الأسهم لمستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات أو منذ إدراجها، واقترب سوق دبي من مستوى 3 آلاف نقطة مع تجاوزه قمته المحققة في مطلع 2020 وصولاً لأعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر 2019، فيما زاد سوق أبوظبي بأكبر وتيرة صعود يومية في شهر ونصف بارتفاع 2% وتجاوز مؤشره حاجز 6700 نقطة وتخطي قيمته السوقية حاجز تريليون درهم ليصل بمكاسب سهم «العالمية القابضة» هذا العام إلى 163%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، صعدت أسهم «العالمية القابضة» بالحدود القصوى البالغة 15% لتغلق عند 110.8 دراهم بالغة أعلى مستوياتها منذ الإدراج بعدما أدرجت وحدتها «ألفا ظبي» بسوق أبوظبي وأغلق سهمها عند 15 درهماً مقابل 20 درهماً سعر بدء التداول لتصل قيمتها السوقية إلى 201.7 مليار درهم، و«ألفا ظبي» شركة قابضة تعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة، وتملك «العالمية» 45% فيها.

وحلق سهم «إعمار العقارية» في سوق دبي بنسبة 1.18% إلى 4.28 دراهم وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019، فيما زاد «إعمار مولز» بالغاً أعلى مستوى منذ يوليو 2019، كما صعد سهم «اتصالات» 0.09% إلى 22.22 درهماً محققاً أعلى مستوياته منذ الإدراج.

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