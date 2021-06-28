«دافزا» تطلق «حيّاك» لموظفي شركات المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» إطلاق برنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا» وهو الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة بالإمارة، والذي يوفر لمنتسبيه باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الشهيرة والمرموقة ضمن قطاعات ومجالات متنوعة. وسيستفيد من البرنامج أكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 1,800 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

ويهدف برنامج «حياك» إلى ضمان تحقيق سعادة ورضا العاملين كافة في دافزا، إلى جانب تعزيز الطاقة الإيجابية ومستويات الإنتاجية، فضلاً عن زيادة معدلات الولاء المؤسسي، وذلك بما ينسجم مع مختلف السياسات والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى ترسيخ سمعة إمارة دبي الريادية بوصفها بيئة جاذبة لأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، إذ يعمل على جمع وحصر العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات والعلامات التجارية للعاملين في «دافزا» ضمن منصة متكاملة.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: جاء تصميم هذا البرنامج وتنفيذه بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات مجتمع موظفي الشركات في المنطقة الحرة. كما يأتي الإطلاق مع بداية موسم الصيف وعودة الحركة السياحية في أعقاب الجائحة ليسمح للمستفيدين بالتمتع بالعروض العديدة التي تتوافر في هذه الفترة.

ويمكن الوصول إلى العروض الخاصة بالبرنامج بأي وقت ومكان من خلال تطبيق خاص سيتوافر قريباً على الأجهزة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية عبر متاجر «أبل»، و«آندرويد» و«جوجل بلاي»، ويسمح بتصفح العروض والحسوم وغيرها من الميزات مثل متابعة آخر الأخبار وجدول الفعاليات، إضافة إلى بطاقة افتراضية لتقديمها للجهة صاحبة العرض.

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العروض التي يوفرها البرنامج تقدمها أكثر من 50 علامة عالمية بارزة وشركات تجزئة مرموقة ووجهات شهيرة، ومن بينها إعمار وقصر الإمارات و«فيتنس فيرست» و«يوروب كار» و«أتلانتس» و«وايلد وادي» و«هيلتون غاردن إن» و«إيليغانزا» وغيرها، كما من المقرر أن تتم زيادة العروض في الفترة المقبلة.

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