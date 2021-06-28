720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 720 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 467.52 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 54.37 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 413.16 مليون درهم.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 86 مليونا. وسجلت الرهونات 205.44 ملايين درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 63.28 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 142.16 مليون درهم، أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 28 مليون درهم ورهن في المركاض بقيمة 24 مليون درهم. وتم تسجيل 37 هبة بقيمة 47.55 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم وأخرى بمنطقة مردف بقيمة 6 ملايين.

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