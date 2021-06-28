المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي إطلاق فعالية أسبوع المطاعم خلال الصيف، حيث يمكن لعشاق الطعام زيارة عدد من أفضل المطاعم في دبي وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بأسعار رائعة للكبار والصغار.

ويستمر عرض أسبوع المطاعم خلال الصيف من 11 وحتى 21 أغسطس ليشجع سكان دبي وزوارها على الاستمتاع بوجبات فطور مقابل 69 درهماً للكبار و25 درهماً للأطفال، وقوائم غداء مكونة من طبقين بسعر 95 درهماً للكبار و35 درهماً للأطفال، وعشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً للكبار و35 درهماً للأطفال. ويضم عرض وليمة عيد الأضحى الذي يستمر من 20 وحتى 21 يوليو أكثر من 20 فعالية وقائمة طعام وعرضاً ترويجياً تناسب جميع أفراد العائلة، وستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال فترة العيد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة رائعة من عروض وفعاليات تناول الطعام التي تُقام أسبوعياً طوال فترة الصيف.

وبإمكان سكان دبي وزوارها تناول الطعام والاستمتاع بتخفيضات رائعة والفوز بجوائز قيّمة خلال مفاجآت صيف دبي مع عرض «تذوق واربح». ويدعو أكثر من 300 مطعم ومقهى محبي الطعام للاستمتاع بمجموعة رائعة من المأكولات. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من المنافذ المشاركة على قسيمة امسح واربح لفرصة الفوز بجوائز تشمل عضوية زوماتو. ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق.

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