مفاجآت صيف دبي أول يوليو وتستمر 10 أسابيع

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي لتقدم 10 أسابيع من تجارب التسوق الممتعة، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام، والمرح، والاحتفالات، والعروض الترويجية، والهدايا، وعروض النوافير الراقصة، وغيرها الكثير من الأنشطة اليومية التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2021. حيث يشهد عرض تخفيضات الصيف الذي يستمر طوال مدة مفاجآت صيف دبي مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر تقدم جميعها تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة. فيما تقام هذا العام أيضاً فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» مع انطلاق مفاجآت صيف دبي يوم 1 يوليو، حيث يدعو سكان دبي وزوارها إلى استكشاف التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 90%، كما ستقدم العروض الضوئية المميزة يوم الافتتاح وتقدم المنشآت الفندقية باقات ترويجية رائعة لضمان الإقامة خلال فترة المهرجان.

وساهمت مفاجآت صيف دبي على مر السنوات الماضية في تعزيز مكانة دبي على خارطة التسوق والسياحة العالمية، باعتبارها وجهة صيفية عائلية مفضلة لسكان المدينة وزوارها من جميع أنحاء المنطقة وخارجها، كما أنها تسلط الضوء على أفضل ما تقدمه قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والترفيه والتجزئة في دبي. وجرى الإعلان عن أجندة فعاليات الحدث المليئة بالمرح أمس في مؤتمر صحافي أقيم في «ذا ڤيو آت ذا بالم» على نخلة جميرا، منصة المشاهدة التي جرى افتتاحها أخيراً في الطابق 52 لتقدم إطلالة شاملة على المدينة، بما في ذلك العديد من الوجهات الرائعة المشاركة في مفاجآت صيف دبي. وذلك بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، وسهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات.

وتقدم الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات الذين يختارون قضاء عطلة الصيف داخل الدولة، بالإضافة إلى الزوار القادمين من الخارج. فيما يسلط الحدث الضوء على مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة، حيث تتبع جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق والمعالم السياحية المشاركة إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وفي تعليق له على الدورة الحالية لمفاجآت صيف دبي، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي 10 أسابيع من الفعاليات الرائعة، حيث ترسخ تجارب التسوق والترفيه التي يستمتع بها سكان المدينة وزوّارها في بيئة آمنة مكانة دبي العالمية باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف الحالي. ويعد الصيف وقتاً مميزاً من العام في دبي، حيث تنبض المدينة بالحياة لتقدم لسكانها وزوارها فرصة زيارة المعالم السياحية الشهيرة، وكذلك استكشاف تجارب التسوق المميزة وفرص الفوز بالجوائز القيّمة، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة من خلال الاستمتاع بأنشطة فريدة من نوعها. كما تكتسب مفاجآت صيف دبي هذا العام أهمية خاصة كونها تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم داخل الدولة بدلاً من السفر إلى الخارج، وهو ما سيساهم في تشجيع السياحة الداخلية التي تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتعافي القطاع. وقد تم إيلاء هذا الأمر أهمية كبرى خلال مرحلة التخطيط والإعداد لبرنامج وأجندة فعاليات الدورة الحالية للمفاجآت، والتي صممت لتلبي مختلف الأذواق والمتطلبات التي تناسب زوار المدينة سواء من داخل الدولة أو خارجها».

وأضاف قائلاً: «يعد هذا العام مميزاً بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تستضيف الإمارة معرض «إكسبو 2020 دبي» بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها في 2 ديسمبر. فيما تقدم دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي العديد من العروض الترويجية والفعاليات العالمية، لتشكل نقطة انطلاق لتعافي قطاع السياحة في دبي خلال عام 2021 وما بعده. وفي ظل وجود الكثير من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة، يسعدنا الترحيب بالعالم مرة أخرى خلال مفاجآت صيف دبي».

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الفعاليات والصفقات والعروض الترويجية والجوائز والأنشطة التي تحتضنها المدينة خلال مفاجآت صيف دبي:

عروض ضوئية

تشمل الاحتفالات الافتتاحية لدورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي العروض الضوئية المذهلة التي ستُقام في اثنين من أشهر معالم المدينة وهما دبي فستيفال سيتي مول من خلال عرض «تخيّل» في الساعة 7:57 مساءً، ودبي مول وبرج خليفة عبر عرض نافورة دبي الراقصة في الساعة 8 مساءً. ويمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة العروض يوم 1 يوليو بأنفسهم أو عبر الإنترنت أو من خلال شاشات التلفزيون، حيث جرى تصميم العروض على نغمات أغنية «دبي كوكب آخر». ويتوجب على أي شخص يرغب في حضور فعاليات افتتاح مفاجآت صيف دبي تقديم إثبات حصوله على اللقاح أو الحجز في أحد المطاعم المواجهة للنافورة.

تحتضن مفاجآت صيف دبي مرة أخرى مجموعة من فعاليات التجزئة والتخفيضات الأكثر شهرة، إلى جانب العروض الترويجية والصفقات الجديدة الرائعة التي تنال إعجاب المتسوقين من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وسيشهد عرض تخفيضات الصيف الذي يستمر طوال مدة مفاجآت صيف دبي مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر تقدم جميعها تخفيضات تتراوح بين 25 و75%. فيما تشمل الجهات المشاركة متاجر الأدوات المنزلية المفضلة لدى المتسوقين مثل بوتري بارن وبوتري بارن كيدز ووست إلم، ومتاجر مستحضرات التجميل مثل ماك وفيسز، والمتاجر المتخصصة في الملابس مثل غاب وتوب شوب وأمريكان إيغل آوتفترز وبانانا ريبابليك، بالإضافة إلى المتاجر المتخصصة في مستلزمات الأطفال مثل مونسون تشلدرين وجستيس وماماز آند باباز. ويمكن لمحبي الملابس الرياضية واللياقة البدنية الحصول على تخفيضات رائعة في متاجر فوت لوكر، في ما تقدم متاجر البصريات مثل برايم أوبتكس وسولارس، وفيجن إكسبرس تخفيضات كبرى، إلى جانب متاجر الأحذية الشهيرة مثل شيك شوز، وفلورشايم، وأوبرا تريدنغ كو، والإسكافي، وبايليس، مع المزيد من الصفقات الرائعة المتوفرة في العديد من المتاجر الأخرى.

وتقام هذا العام أيضاً فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» مع انطلاق مفاجآت صيف دبي يوم 1 يوليو، حيث يدعو سكان دبي وزوارها إلى استكشاف التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 90 بالمئة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. ويشمل العرض دخول المتسوقين في سحب مليونير شير للحصول على فرصة ربح مليون نقطة من برنامج المكافآت «شير». وسيتعين على أعضاء برنامج شير من «ماجد الفطيم» مسح إيصالات الشراء بقيمة 300 درهم على الأقل باستخدام تطبيق شير للدخول في السحب، علماً أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بمليون نقطة شير بتاريخ 4 يوليو.

أنشطة وألعاب

يستضيف سيتي ووك مع بداية مفاجآت صيف دبي شخصيات السنافر. وستتحول ساحة سيتي ووك حتى يوم 17 يوليو إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع الكثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة. وستقام الفعالية (الأحد إلى الخميس) من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، و(أيام الجمعة والسبت) من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، فيما تشمل الأنشطة المقامة بيت السنافر، وركن السنافر للتجميل، وملعب السنافر لكرة القدم، بالإضافة إلى اللقاء اليومي بشخصيات السنافر التي ترحب بالزوار.

ومن جانبه ينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20.000 درهم، علماً أن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي.

مدهش ودانة

يرحب عالم مدهش مرة أخرى بالأطفال من جميع الأعمار ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من المغامرات والألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية وغيرها الكثير بصحبة الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة، وذلك من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي. وسيأخذ مدهش ودانة الزوار في رحلة من المغامرات ضمن بيئة فريدة من نوعها مستوحاة من البحيرات، حيث يعيش مدهش ودانة. ستكون الأنشطة مناسبة للعائلات ليستمتع الأطفال والآباء بتجربة ترفيه غامرة مع مناطق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف عالم مدهش عدداً من الفعاليات الموجهة لليافعين، بدءاً من لعبة Battle Park وحتى المنطقة المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية من Geekay. وسيفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الأربعاء. وسيظهر مدهش ودانة في مختلف أنحاء المدينة خلال مفاجآت صيف دبي وفقاً للجدول الذي أعدته إدارة المهرجان.

أنشطة للياقة و فعاليات في أنحاء المدينة

تقدم مفاجآت صيف دبي لهذا العام مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية الممتعة لمساعدة الجميع على تعزيز لياقتهم البدنية والاستمتاع بموسم صيف صحي ونشط. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الانضمام إلى جلسات مركز Inspire Yoga Pilates and Fitness اليومية في المنارة ومركز دبي المالي العالمي، كجزء من عرض ترويجي يضم 30 جلسة تُقام على مدى 30 يوماً بسعر 900 درهم. ويسري العرض الذي يتطلب الحجز المسبق حتى يوم 4 سبتمبر.

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض الصيفية. حيث يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض مجاناً عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض بنسبة 20 بالمئة على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 ضيوف على تخفيض بنسبة 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

وتستقبل دبي أوبرا المغنية فايا يونان على خشبة المسرح لإحياء حفل موسيقي خلال مفاجآت صيف دبي. وتحظى فايا بشعبية كبيرة بين محبي الموسيقى العربية، حيث أحيت عدداً من الحفلات الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة وفي أوروبا. ويقدم نجم الغناء الباكستاني راحت فتح علي خان على مسرح كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلين مباشرين خلال عيد الأضحى المبارك، وهما حفل «Just Qawali» يوم 21 يوليو وحفل «Just Bollywood» يوم 23 يوليو. حيث سيطرب جمهوره بعدد من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة خلال الحفلين.

توفر مفاجآت صيف دبي هذا العام العديد من السحوبات والعروض الترويجية والهدايا والجوائز الكبرى على مدى 10 أسابيع. حيث يقدم عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة. وسيتم توزيع ست سيارات بقيمة إجمالية 700 ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي بين 1 يوليو و14 أغسطس، بينما سيتم إجراء السحوبات أيام 9 و16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس.

وتعد مفاجآت صيف دبي الوقت المثالي للاستمتاع بعطلة الصيف داخل المدينة في عدد من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تقدم باقات كبرى على الإقامة الفندقية. وسيحصل الضيوف الذين يقومون بحجز غرفة في فندق أرماني دبي أو العنوان سكاي فيو خلال مفاجآت صيف دبي على دخول مجاني لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وفيرتشوال رياليتي بارك، وقمة برج خليفة.

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