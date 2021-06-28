دبي مقراً لشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي افتتاح المقر الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان «سينوشور» لتبدأ الشركة مزاولة أعمالها على مستوى المنطقة من المركز المالي.

وأسست «سينوشور» بتمويل حكومي لتزاول أعمالها وفقاً لمجموعة من السياسات، وتسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي الصيني الخارجي وتوطيد علاقات الصين التجارية وتعزيز تعاونها على المستوى الدولي على أساس غير ربحي. وساهمت الشركة بالمجمل في دعم أعمال تزيد قيمتها على 5.3 مليارات دولار في التجارة الداخلية والخارجية والاستثمارات ووفرت الخدمات المتعلقة بتأمين ائتمان الصادرات لأكثر من 210 آلاف شركة، إضافة إلى مساعدة قرابة 300 بنك على توفير أكثر من 3.9 تريليونات يوان صيني من تمويل الصادرات وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية 2020.

ومنذ 2015، حافظت الشركة على موقعها في صدارة قائمة «شركات ائتمان الصادرات» بحسب إجمالي مبلغ التأمين، والتي يعدها «اتحاد بيرن»، الاتحاد العالمي الرائد الممثل لجهات إصدار ائتمان الصادرات والاستثمارات. ومن خلال مقرها الإقليمي الجديد، تهدف «سينوشور» إلى دعم مبادرة الحزام والطريق والمصالح الصينية الأخرى، إلى جانب تعزيز نمو التجارة والاستثمارات الصينية الخارجية. وتقوم «سينوشور» كمجموعة بتقديم ضمان ائتمان الصادرات قصير ومتوسط وطويل الأجل؛ وضمان الاستثمار الأجنبي؛ وضمان ائتمان التجارة المحلية؛ والسندات؛ والضمانات؛ وإعادة التأمين المرتبط بضمان ائتمان الصادرات؛ وإدارة الذمم المدينة؛ والخدمات الاستشارية وغيرها.

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نبارك لشركة سينوشور في احتفالاتها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، ونرحب بقرارها لتأسيس مقرها الإقليمي الأول في المنطقة ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد مكانة دبي مركزاً رائداً للشركات والأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، وتعزز نجاح المركز بترسيخ سمعته منطلقاً مثالياً للشركات الصينية الرائدة لمزاولة أعمالها في المنطقة. ويؤكد حضور تلك الشركات في المركز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالصين، ولذلك نركز على مساعدتها على تحقيق النمو في المنطقة التي تحتضن مجموعة من أسرع الأسواق نمواً في العالم.

منظومة مثالية

وقال سونغ شواجوانغ، رئيس مجلس إدارة «سينوشور»: يسعدنا افتتاح مكتبنا التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي بدبي تزامناً مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس شركتنا. ويؤكد حضور سينوشور في المركز التزامنا المستمر تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وجنوبي آسيا. ولا شك في أن إمارة دبي تقدم منظومة مثالية لعمل الشركات الصينية الباحثة عن توسيع عملياتها في المنطقة، ونحن على ثقة بأن وجودنا هنا سيمنحنا مجموعة كبيرة من الفرص وسيخلق مزيداً من القيمة التي تعود بالفائدة علينا وعلى الأطراف المعنية.

مركز مفضل

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي المفضل في المنطقة للشركات الصينية، ويحتضن أكبر المؤسسات المالية من الصين. ويعكس اختيار «سينوشور» مركز دبي المالي العالمي لافتتاح مقرها الإقليمي مكانته الرائدة مركزاً مالياً عالمياً، مع إطار عمل تنظيمي وقانوني عالمي المستوى، وبنية تحتية متطورة، وتقنيات اتصالات متقدمة ووصول يسير إلى الشركات العالمية الرائدة.

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