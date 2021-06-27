«أديا» يشتري حصة أقلية في «موبيك ويك»

المصدر: دبي - سيد صالح

اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» حصة أقلية في شركة «موبيك ويك» الهندية المتخصصة في خدمات المدفوعات الرقمية، بحسب ما نشرته اليوم شبكة «سي إن بي سي».

وأفادت الشبكة بأن قيمة الحصة تبلغ 20 مليون دولار، وأضافت أن صفقة الشراء سترفع قيمة «موبيك ويك»، والتي تنتظر طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي قريباً، إلى 700 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن «موبيك ويك»، التي تأسست في عام 2009، تعاني أوقاتاً سيئة منذ مارس الماضي، بعد تداول مزاعم مفادها أن البيانات الشخصية لعدد من عملاء الشركة يُقدر بحوالي 10 ملايين عميل تعرضت للسرقة من جانب قراصنة المعلومات. وعليه، أصدر «بنك الاحتياطي الهندي» قراراً بإخضاع الشركة لتدقيق جنائي.

وتُجري «موبيك ويك» مليون عملية تحويل رقمي بصفة يومية عبر شبكتها التي تشمل محافظ وخدمات رقمية، من أهمها تعبئة الرصيد النقدي عبر الهاتف وسداد فواتير المرافق.

وتتضمن شبكة الشركة أكثر من 3 ملايين تاجر وتخدم أكثر من 107 ملايين مستخدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز