«تليمر»: انخفاض كُلفة المعيشة في دبي يستقطب الوافدين الأثرياء

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «تليمر» البريطانية المتخصصة في دراسة الأسواق الناشئة، أن انخفاض كُلفة المعيشة في دبي خلال الفترة الراهنة يُعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الوافدين الأثرياء إليها للعيش فيها بصفة دائمة.

وأصدرت «تليمر» تقريراً عن استقطاب دبي للأثرياء من كافة أنحاء العالم، وأوضحت في تقريرها أن دبي تمتلك عدة مميزات تجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الأثرياء إليها، وفي مقدمتها نمط الحياة الفاخر الذي توفره لهم، بالإضافة إلى تحرير نظام تأشيرات الإقامة للوافدين بموجب تعديلات أقرتها العام الماضي.

وذكر التقرير أن من أهم مميزات دبي أيضاً أنها تمنح للمقيمين بها إحساساً نادراً على مستوى العالم خلال الفترة الراهنة بعودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة، بعد أن فرضت جائحة «كوفيد 19» متغيرات كثيرة على سير الحياة المعتاد ومظاهر الحركة اليومية في كافة أنحاء العالم منذ أن تفشت في مطلع العام الماضي، إلا أن دبي تتيح هذا الإحساس بطبيعية الحياة من خلال البرنامج الكفء الذي تتبناه لتطعيم سكانها باللقاحات المضادة للجائحة.

وأضاف التقرير أن انخفاض كُلفَة المعيشة في دبي جاء ليعزز هذه المميزات، ذلك أن الحياة في دبي باتت الآن أرخص بنسبة 20% بالمقارنة مع كل من هونغ كونغ وسنغافورة.

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