«إتش إس بي سي» رابع بنك ينضم إلى تحالف منصة «اعرف عميلك»

المصدر: دبي - البيان

عززت اقتصادية دبي وبنك «إتش إس بي سي» تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في دولة الإمارات، حيث أصبح «إتش إس بي سي» رابع بنك عضو مؤسس في تحالف المنصة.

وقد أطلقت اقتصادية دبي هذه المبادرة في شهر فبراير من عام 2020 بالشراكة مع البنوك الأعضاء المؤسسين، حيث تسهم منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، كما تسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة. ويدعم المبادرة أيضاً شركة نوربلوك العالمية الرائدة في مجال تقنيات البلوك تشين التي تتيح مشاركة البيانات المنظمة.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسرنا في اقتصادية دبي تواجد بنك «إتش إس بي سي» المباشر على منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيعطي المستثمرين خياراً إضافياً لفتح حساب مصرفي رقمي مع هذا البنك المتميز. وأصبحت المنصة ذات أهمية متزايدة في تبسيط إجراءات رحلة فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين، الأمر الذي بدوره سيسهم في تحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على مؤشر «ممارسة الأعمال»».

وأضاف المهيري: «تدعم منصة «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين رؤية منصة استثمر في دبي من خلال سهولة فتح حسابات بنكية فورية للمستثمرين، ويسعدنا انضمام العديد من المؤسسات المالية وسلطات التراخيص إلى المنصة ونرحب بالآخرين ليكونوا جزءاً من هذه المبادرة الفريدة».

وتسهم المبادرة في تحسين جودة بيانات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيعزز التوسع المستقبلي للشبكة واستخدامها المتطور كنظام بيئي شامل لبيانات العملاء. وسيتمكن بنك «إتش إس بي سي» الاستفادة من بيانات عملاء منصة «اعرف عميلك»، بالإضافة إلى تلقي آخر تحديثات البيانات لعملائه الحاليين.

وتعليقاً، قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية للبنك - الشرق الأوسط المحدود: «تعتمد استراتيجية النمو الطموحة لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في البنى التحتية الرقمية مثل منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في الدولة. وسنتمكن من خلال الوصول إلى بيانات العملاء «اعرف عميلك» المحدثة من اقتصادية دبي، من توفير خدمة أسرع لعملائنا والتركيز بشكل أكبر على تلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية».

ويعد التحالف مع بنك «إتش إس بي سي» إنجازاً رئيسياً آخر بعد الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها بين اقتصادية دبي وسلطة مركز دبي المالي العالمي لتوحيد الجهود وتوسيع تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون منصة وطنية موحدة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

قال استيانكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة نوربلوك: «يسعد فريق نوربلوك الأداء المتميز لمنصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين. ويعد التحالف مع مؤسسات عريقة مثل بنك «إتش إس بي سي»، قوة دفع للنظام الأساسي القائم على خاصية Fides، والذي يتم تشغيل النظام المتكامل من خلاله، حيث سيوفر المزيد من القيمة والمكاسب من حيث الكفاءة وخفض التكاليف للأعضاء المؤسسين. كما توفر هذه التكنولوجيا المتطورة تجربة أفضل بكثير لتحديد وفهم وتحليل بيانات جميع العملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وستعمل على الاستمرار في توفير المزيد من المزايا والفوائد للأعضاء المشاركين أثناء سير تطورها وتعزيزها بالمزيد من الميزات الإضافية».

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