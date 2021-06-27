«بينكيو» تتصدر سوق اللوحات المسطحة التفاعلية في الإمارات بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

احتلت «بينكيو» الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول شاشات العرض وأشهر العلامات التجارية للوحات المسطحة التفاعلية المرتبة الأولى في الإمارات بعد تحقيقها حصة تسويقية بنسبة 32.90% في قطاع اللوحات المسطحة التفاعلية في الربع الأول من عام 2021، وتفخر «بينكيو» أن تعلن تصدرها سوق اللوحات المسطحة التفاعلية في الإمارات وهو أحد الإنجازات التي حققتها «بينكيو» أيضاً في الربع الأول من العام الماضي؛ إذ قد ارتفعت الحصة السوقية للشركة لأكثر من 70% من 19.30% بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، كما حققت عملاق شاشات العرض ثاني أكبر حصة سوقية في المملكة السعودية بنسبة 24% حصة سوقية عن الربع الأول من عام 2021.

وتسيطر «بينكيو» بثبات على قطاعي التعليم والشركات من خلال لوحاتها المسطحة الموثوق بها المتطورة، وقد جاء هذا الإعلان بعد تقرير صادر عن (فيوتشر سورس كونسالتج) المتخصصة في سوق الشاشات المرئية والذي أكد صدارة «بينكيو» على مدار عقدين سوق اللوحات المسطحة التفاعلية في البلاد، كما احتلت «بينكيو» صدارة العلامات التجارية للوحات المسطحة التفاعلية بالإمارات العربية في قطاع التعليم ككل عن الفترة ذاتها. وبالمثل، جاءت عملاق تكنولوجيا شاشات العرض في المرتبة الأولى في السوق السعودية كما احتلت صدارة سوق اللوحات المسطحة التفاعلية في مجال التعليم العالي في الربع الأول.

وقد طورت شركة «بينكيو» على مدار سنوات مجموعة متنوعة من اللوحات التفاعلية المسطحة لأغراض الاستخدام التعليمي والمهني وهي لوحات مجهزة بتكنولوجيا موثوق بها تناسب المستقبل. وقد ساهم الأداء المتسق لحلول شاشات العرض من «بينكيو» بشكل كبير في أن تصبح الشركة إحدى العلامات التجارية الأكثر مبيعاً في الأسواق. وفي ظل الموجة الثانية من الجائحة التي تلوح في الأفق بالنسبة لعدد من البلدان، تتغير احتياجات الشركات والتعليم بسرعة، ولذا، تقدم «بينكيو» مجموعة جديدة كلياً من اللوحات المسطحة التفاعلية المطورة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمجالات التعلم والأعمال والتعليم.

وفي هذا الشأن صرح مانيش باكشي، العضو المنتدب من بينكيو الشرق الأوسط قائلاً «تسعى بينكيو باستمرار جاهدة من خلال اللوحات المسطحة التفاعلية لخلق المزيد من التجارب المفيدة؛ إذ تشكل هذه الأدوات التعاونية أمراً لا غنى عنه في ظل الطريقة التي يتم من خلالها تطوير التعليم والأنظمة المكتبية» وأضاف «يسعدنا أن نعرف أنه يحصل عملاؤنا على تجارب تعليمية وعملية معززة من خلال لوحات بينكيو المسطحة التفاعلية التي تجمع بين العمل والراحة».

وتأتي المجموعة الكاملة من اللوحات التفاعلية مزودة تكنولوجيا العلامة التجارية «بينكيو» لتعزز من مكانة الشركة أحدَ رواد قطاع اللوحات المسطحة التفاعلية في السوق، وقد تم تطوير مجموعة اللوحات المسطحة التفاعلية من «بينكيو» مع مراعاة قطاعات السوق المختلفة ومتطلباتها، إذ تأتي اللوحات التفاعلية المسطحة من «بينكيو» بشاشات مقاومة للجراثيم كما أنها تحد من انتقال الجراثيم في المكاتب والفصول الدراسية على حد سواء. وبفضل حلول العناية بالعينين التي تتضمن مرشح الضوء الأزرق وتكنولوجيا الشاشات الخالية من الوميض، جعلت من تجارب مشاهدة شاشات «بينكيو» في المؤسسات الأكاديمية والشركات مريحة للعيون وخالية من الإجهاد، كما تأتي اللوحات التفاعلية من «بينكيو» بنظام بث مدمج وعلامة أكس لتبسيط الاتصالات والإعلانات من أعلى لأسفل عبر المكاتب والمدارس. كما أن اللوحات التفاعلية المسطحة التعليمية من «بينكيو» تأتي بحل سبورة بيضاء سحابية تفاعلية EZWrite تغير من الطريقة التي يصمم بها المعلمون خطط الدراسة والتعاون مع طلابهم.

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