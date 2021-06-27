المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الجهة المنظّمة لفعاليات أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات السيارات، عن إطلاق الدورة الأولى من جوائز أوتوميكانيكا دبي لتكريم أفضل المؤسسات في القطاع من حيث المواهب والأداء وتكريمها.

ويقدم المعرض 19 جائزة تتوزع على 3 فئات هي: مزودي الخدمات، والأفراد والمنتجات، والتدريب، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين بها في اليوم الأول من المعرض الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام بين 14-16 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور المهندس مصطفى الدح، رئيس وحدة صيانة المركبات الخفيفة لدى ورشة حكومة دبي وعضو لجنة التحكيم: نتطلع إلى حضور فعاليات توزيع الجوائز لدورها المشجع للتميّز في قطاع تصليح السيارات، وإسهامها في الارتقاء بمعايير القطاع إلى أفضل المستويات الدولية المعمول بها.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء الفنيين في قطاع خدمات السيارات، ومنهم غراهام ثريلفل المدير العالمي لحسابات العملاء في وحدة إعادة طلاء السيارات لدى أكزونوبل، آلان ويلي مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمينة بروفيشينال، ناصر الصيري رئيس قسم صيانة السيارات الخاصة، دائرة هندسة الميكانيك لدى ورشة حكومة دبي، الدكتور نعمة مهردادي المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلا الشرق الأوسط، الدكتور خالد الصبّاح المدير الإداري لشركة زد إف الشرق الأوسط، فرانك بيوجين رئيس اتحاد ورش المعدّات الألماني، مارتن روبرتس مدير النقل لدى مومينتوم لوجيستيكس، يورغ موميرتز المدير الإقليمي لشركة مان الشرق الأوسط للشاحنات والحافلات.

وباب تقديم الترشيحات مفتوح لغاية 31 أغسطس ضمن فئات الجوائز التالية: أفضل ورشة سيارات تجارية للعام، أفضل ورشة تجارية لإصلاح هياكل السيارات للعام، أفضل ورشة مستقلة للعام، أفضل ورشة مستقلة لإصلاح هياكل السيارات للعام، أفضل ورشة تابعة لوكالة للعام، أفضل ورشة إصلاح هياكل سيارات تابعة لوكالة في العالم، أفضل ورشة للعام - قطاع عام، أفضل ورشة إصلاح هياكل السيارات للعام - قطاع عام، أفضل مزود سريع لخدمات السيارات للعام لمزودي الخدمات، أفضل مدير لخدمات ما بعد البيع للعام، أفضل مدير ورشة للعام، أفضل مدير ورشة إصلاح هياكل سيارات للعام، أفضل مدير في القطاع العام للعام، جائزة السيدات في قطاع خدمات السيارات، جائزة أفضل منتج من حيث الابتكار والاستدامة والسلامة، وجائزة التدريب والمنتجات.

وقال محمود بيليكوزين، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: من المقرر أن تصدر القائمة المختصرة لأسماء المشاركين في سباق الفوز بالجوائز في 30 سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن المرشحين النهائيين في 20 نوفمبر 2021.

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