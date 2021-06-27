منصة «ايويا» تحصد 21 مليون دولار في أحدث جولة تمويل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ايويا» ؛ أكبر منصة إلكترونية لتجارة البيع بالتجزئة لتسوق النظارات والعدسات اللاصقة؛ عن جولة تمويل السلسلة بقيمة ضخمة تبلغ 21 مليون دولار أمريكي. ولقد شارك في هذه الجولة التمويلية مجموعة من كبار المستثمرين بما في ذلك «كينجزواي كابيتال»، و«نواة كابيتال»، بمشاركة فعالة من جانب الشركاء الفرنسيين، و«إيندفر كاتاليست»، و«دراية»، و«بام درايف»، و«هاردي كابيتال». إذ ستدعم تلك الجولة التمويلية الشركة في خططها التوسعية الواعدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمزيد من الاستثمار في إدارة الإنتاج والعمليات، وكذلك توفير أرقى تجارب التسوق من خلال تجارة التجزئة الإلكترونية وتطبيق مفهوم القنوات المتعددة.

وتأسست «ايويا» برؤية واضحة تهدف إلى إنشاء أكبر منصة إلكترونية متطورة وسهلة الاستخدام في الشرق الأوسط من أجل تسوق أرقى العلامات التجارية للنظارات والعدسات اللاصقة عالية الجودة. وتشرع الشركة الآن في دخول قطاع البيع بالتجزئة. ومع تحول العديد من العلامات التجارية في العام الماضي من البيع العادي/الأوفلاين إلى البيع عبر الإنترنت. تعلن «ايويا» عن خططها التوسعية بافتتاح متاجر فعلية في أهم المواقع الرئيسية لتوفر للمستهلكين تجربة تسوق عصرية وممتعة.

وقال مهدي ودغيري؛ الشريك المؤسس لشركة «ايويا»: لقد قمنا ببناء شركة «ايويا» على ركائز أساسية منها أن يكون عملاؤنا الكرام دائماً في مقدمة أولوياتنا طوال الوقت. بعد إنشاء واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية التي توفر تجربة تسوق رفيعة المستوى ومريحة، يملؤنا الحماس الآن لإطلاق تجربة تسوق بمفهوم جديد متعدد القنوات، إذ سيتمكن المستهلك من اختبار تجربة التسوق من خلال متاجرنا الفعلية وتجربة التسوق عبر منصتنا الإلكترونية. تم تأسيس متاجرنا بناءً على العوامل ذاتها التي كانت السبب الرئيسي في نجاح منصتنا الإلكترونية، بما في ذلك التصاميم العصرية التي تنبض بالحياة مع أفضل التقنيات الحديثة للتفاعل مع العملاء، فضلاً عن المنتجات الحصرية عالية الجودة المتوفرة بأسعار مناسبة.

ومنذ أن تأسست وتم إطلاقها في عام 2017؛ عملت العلامة التجارية المحلية على ترسيخ مكانتها في الشرق الأوسط كواحدة من أكبر المنصات الإلكترونية لتسوق النظارات والعدسات اللاصقة في سوق التجارة الإلكترونية، ولقد أصبحت من أكثر المنصات ثقة في الشرق الأوسط يشمل ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين.

ولا يقتصر الأمر على تخزين وبيع العدسات اللاصقة والنظارات التي تحمل أرقى العلامات التجارية؛ فقد استثمرت «ايويا» أيضاً بشكل كبير في تطوير علاماتها التجارية التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات السوق المحلية غير المستغلة. قامت شركة «ايويا» بتصميم وتطوير ثلاث فئات فريدة تتوفر بمختلف الأسعار التي تناسب الجميع؛ يشمل ذلك العلامة التجارية للنظارات الأنيقة «30 سندايز»، والعلامة التجارية للنظارات العصرية «بلاك أوت»، بالإضافة إلى مجموعة العدسات اللاصقة التي تتميز بألوانها الطبيعية «ليالا». ابتكرت تلك العلامة التجارية المحلية هذه الفئات من المنتجات خصيصاً لتلبي احتياجات المستهلك المعاصر في الشرق الأوسط.

وأعرب أنس بومدين؛ المؤسس المشارك لشركة «ايويا» قائلاً: إن هذا التمويل من شأنه أن يعزز من خطط التوسع الواعدة لدينا، فضلاً عن منح عملائنا الكرام عالماً مذهلاً من تجارب التسوق الممتعة لأفضل وأرقى العلامات التجارية لمختلف أنواع النظارات والعدسات اللاصقة، سواء من خلال منصتنا الإلكترونية أم من خلال المتاجر الفعلية لدينا. دائماً كانت استجابة العملاء لنا أكثر من رائعة وذلك منذ أن تم إطلاق المنصة الإلكترونية قبل أربع سنوات، ونحن كعادتنا المعهودة سنظل نقدم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار المناسبة في جميع أنحاء المنطقة. التواجد في الأسواق المحلية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كان دائماً في مقدمة أولوياتنا في السنوات الأولى، والآن حان الوقت لنتوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الترويج لمنتجاتنا من النظارات والعدسات اللاصقة الأصلية عالية الجودة بأسعار مناسبة لتوفير تجربة تسوق ممتعة.

أغلقت «ايويا» جولة تمويل السلسلة «ب» بقيمة 21 مليون دولار أمريكي ليرتفع إجمالي التمويل حتى الآن إلى 30 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أن حصلت على جولة تمويل تأسيسي بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي في عام 2018 بقيادة «إي كيو 2 فينتشرز»، بالإضافة إلى جولة تمويل السلسلة «أ» بقيمة 7.5 ملايين دولار أمريكي في عام 2019 بقيادة «ومضة كابيتال».

وعلى صعيد آخر علق خالد تلهوني؛ الشريك الإداري لدى «نواة كابيتال» قائلاً: لقد عملنا مع أنس بومدين ومهدي ودغيري منذ بداية رحلة نجاحهم الاستثنائية، وإنه لشرف كبير أن يكون لدينا دور كبير وهام في تطوير شركة رائعة مثل شركة «ايويا». يتمثل جزء كبير من رؤيتنا لدى «نواة كابيتال» في التركيز على شكل التطور القادم لتجارة البيع بالتجزئة.

إن مختلف أنواع التجارة بما في ذلك الإلكترونية القائمة على الإنترنت، والأخرى التقليدية غير المتصلة بالإنترنت، والتجارة القائمة على مختلف العلامات التجارية كل ذلك في قلب رؤيتنا الواضحة، وبفضل فريق عمل «ايويا» المذهل حققنا تلك الرؤية من خلال نجاحهم المبهر في تنفيذ تلك المفاهيم الحديثة للتجارة وترويج المنتجات في المنطقة. المشاركة في أحدث جولة تمويل تمثل إيماننا بالشركة وفريق العمل الخاص بها، لمنح المنطقة أفضل تجربة تسوق تفاعلية تشمل تفاعل المستهلك مباشرة مع مختلف أنواع التجارة.

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